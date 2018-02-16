Погибнут миллионы людей: находка японских ученых взбудоражила весь мир

16.02.2018 12:17

На юге Японии нашли "супервулкан", в случае извержения которого может погибнуть более 100 миллионов человек. Об этом сообщает The Independent, передает "Диалог.UA".

Согласно информации, исследователи обнаружили внутри вулкана купол с магмой радиусом 10 километров и высотой 600 метров. Кроме того, они зафиксировали доказательства новой вулканической активности под кратером. По оценкам экспертов, мощности такого образования хватит для того, чтобы выбросить около 32 куб. км магмы. Они опасаются, что по своей силе это извержение может быть подобно тому, которое произошло 7,3 тысячи лет назад и уничтожило древнюю культуру на острове Кюсю. Именно поэтому специалисты продолжат изучать данный вопрос. В ближайшее время они намерены снова отправиться в экспедицию к вулкану, чтобы дать более конкретную оценку всей этой истории.