Глава МИД Венгрии заявил об украинской «международной кампании лжи»

17.02.2018 15:10

Глава МИД Венгрии призвал Киев отложить реализацию нового документа об образовании и согласовать с закарпатскими венграми все его детали.

Об этом сообщает пресс-служба венгерского внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто призвал Украину приостановить выполнение закона Об образовании «вместо того, чтобы проводить «международную кампанию лжи», пока не будет достигнута договоренность с закарпатскими венграми».

«Украина, так стремящаяся к интеграции в Европу, в последнее время грубо нарушила нормы международного права по защите этнических меньшинств, строгое соблюдение которых требует Европейский союз», − отметил глава МИД Венгрии.

По словам Сиярто, Украина «запустила международную кампанию лжи против Венгрии и закарпатских венгров», чтобы скрыть полное пренебрежение к выводам «Венецианской комиссии».

Он указал, что представителей закарпатских венгров не пригласили на встречу с украинским правительством, где состоялись переговоры по закону Об образовании Украины в соответствии с требованиями комиссии.

Источник Знамя индустрии.