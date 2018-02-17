Российских боевиков разбомбили под корень: повсюду крики, госпитали переполнены

17.02.2018 12:56

Количество погибших и раненых россиян из частного военного отряда “Вагнер”, который воюет в Сирии, может достигать до 300 человек

Россияне, которые в Сирии воюют на стороне президента Башара Асада, 7 февраля устроили авантюрную вылазку – чтобы проверить реакцию коалиционных сил во главе с США на вхождение в нейтральную зону. В ответ США нанесли удары по этой колонне вблизи города Дейр-эль-Зор, в результате которых было ранено и убито три сотни россиян.

Военный врач в России сообщил о почти 100 убитых россиян. Источник, связанный с “Вагнером” отметил, что погибших – больше 80, раненых – еще около 200. Источники в Минобороны США также сообщили о 100 убитых со стороны “сторонников президента Сирии Башара Асада”.

Раненых доставили в Россию. Пять источников утверждают, что наемников разместили в четырех военных госпиталях Минобороны РФ, в частности в Москве и Санкт-Петербурге.

Военный врач, который работает в московском военном госпитале и непосредственно занимался лечением привезенных из Сирии раненых, заявил, что с момента субботнего вечера в его больнице было больше 50 таких пациентов, из которых около 30% были серьезно ранены.

Говорить о количестве раненых врачу запретили. Поэтому информацию он предоставил на условиях анонимности. Говорит, что в течение минувшей пятницы и утра понедельника в Москву прилетели как минимум три специально оборудованные военные грузовые самолеты с ранеными. Каждый самолет может вместить по два-три пациента интенсивной терапии и несколько десятков менее тяжело раненых.

Военный врач отметил, что его коллега, который летал в Сирию, рассказал ему, что там одновременно было убито почти 100 человек и еще 200 – ранены. Большинство из них – наемники-россияне частного отряда “Вагнер”.

Лидер местного отдела военизированной казачьей организации, которая имеет связи с российскими военными подрядчиками (“Вагнер”), Евгений Шабаев заявил, что в среду посетил знакомых, которые были ранены в Сирии и сейчас находятся в Центральной больнице Министерства обороны в Химках на окраине Москвы. Раненные знакомые рассказали ему, что их колонна возле города Дейр-эль-Зор насчитывала около 550 человек. Из них уцелели около 200 человек. Остальные – мертвы или ранены.

Шабаев сказал, что в палате, в которой он был, лежат восемь раненых в Сирии мужчин. В других палатах – их еще больше.

Источник Важные новости