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Ждать уже недолго: конспиролог предупредил о конце света уже этой весной
Известный конспиролог Дэвид Мид назвал новую точную дату конца света. По его убеждению, Апокалипсиса стоит ждать 11 апреля нынешнего года. "Ученый", как назвали его в АН, заявил, что у него, мол, есть множество доказательств своей теории, передает vesti-ukr.com.
Атихрист "откроет себя Земле" уже весной: предвестником семилетнего периода скорби стало солнечное затмение прошлого года, говорит Мид. Напомним, оно было 21 августа минувшего года, началось в 33-м штате Орегон и завершилось в Южной Каролине, находящейся на 33-й параллели широты. Последняя расположена на 33 градуса к северу от экватора. Конспиролога подтолкнуло к "открытию" именно эта игра цифр, ведь в последний раз затмение такого типа происходило 99 лет тому назад.
К подтверждениям Дэваид Мид отнес и то, что 21 декабря прошлого года Иерусалим "перестал быть столицей Израиля" Этот факт якобы присутствует в Священных Писаниях и свидетельствует о наступлении апокалипсиса (по факту, напомним, ни до указанной даты, ни после нее, ни даже в тот день Иерусалим не был столицей Израиля, а был и остается спорной территорией).
Ранее ученые уже рассказали о новом конце света для Земли. Они предупредили, что последнее смещение полюсов приведет к тому, "что части планеты станут непригодными для жизни".
А в прошлом году мы пережили сразу несколько концов света, которые якобы прогнозировали конспирологи и предсказатели. К гаданию о том, когда же человечество прекратит свое существование, подключились и ученые. Они назвали самые опасные годы и вероятную причину конца света. "Вести" собрали эти прогнозы. К счастью, 2018-го в этом списке нет, но расслабляться не следует...
Теги: Донбасс, Израиль, Иерусалим, ученые, прогноз, Земля, предсказание, конец света
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