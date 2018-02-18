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В Дагестане во время Масленицы расстреляли толпу людей: много погибших и раненых. ВИДЕО

18.02.2018 19:39
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В Дагестане во время Масленицы расстреляли толпу людей: много погибших и раненых. ВИДЕО

Жуткой трагедией закончилось празднование Масленицы в российском Дагестане, где преступник открыл огонь по толпе людей: в результате стрельбы 4 женщины погибло, еще 4 человека ранены.

Информацию об этом сообщают российские СМИ, также в Сети было опубликовано видео очевидцев. Согласно опубликованным данным трагедия произошла в населенном пункте Кизляр: преступников было двое - мужчина и его супруга действовали вместе, передает "Диалог.UA". На данный момент очевидцы сообщают о четырех погибших женщинах, при этом еще четверо человек ранены.
Среди раненых есть сотрудники российской Гвардии. Журналисты сообщили, что преступник был убит ответным огнем. Силовые структуры Дагестана уже опубликовали подтверждение гибели 4 женщин, при этом супруга стрелявшего задержана правоохранителями.



Теги: Донбасс, люди, расстрел, Дагестан
 
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