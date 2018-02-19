Боевые действия будут развернуты одновременно в пяти сферах: Генштаб РФ

19.02.2018 13:20

Как заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской, — «В случае конфликта России с высокотехнологичным противником боевые действия будут развернуты одновременно в пяти сферах» .

«Изменяются подходы к организации и ведению военных действий, появляются новые формы и способы создания, развертывания и применения группировок войск (сил). Так, например, в случае возникновения конфликта с высокотехнологичным противником боевые действия будут развернуты одновременно в пяти сферах — на земле, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве», — отметил Рудской.

Источник: https://donpress.com