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После принятия "антибандеровского закона" в Польше решили бороться с фашизмом

19.02.2018 14:25
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После принятия "антибандеровского закона" в Польше решили бороться с фашизмом

Сегодня, 19 февраля, в польском правительстве будет создана межведомственная группа, на которую возложат борьбу с фашизмом и другими тоталитарными идеологиями. Как передает replyua.net, с таким заявлением выступил возглавляющий канцелярию премьер-министра Польши Михал Дворчик, информирует RMF24. Согласно прогнозам, возглавлять новый орган будет руководитель МВД. Со слов Дворчика, работать в новом органе будут сотрудники всех министерств, которых данная проблематика может касаться.

Кроме того, он добавил, что у нового органа будет консультативный и консультативно-координационный характер.

В субботу министр внутренних дел Йоахим Брудзинский обратился к премьеру Матеушу Моравецкому с предложением создать орган для борьбы с фашизмом. Такой орган должен преследовать цель противодействия пропаганде фашизма и других тоталитарных идеологий и преступлениям в связи с ненавистью и национальными различиями. Глава правительства такое предложение оценил как "достаточно хорошую идею". 



Теги: Донбасс, закон, Польша, фашизм
 
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