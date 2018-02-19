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Трамп: России удалось посеять политический хаос в США

19.02.2018 07:10
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Трамп: России удалось посеять политический хаос в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование фактов вмешательства России в президентские выборы в США привело к межпартийному раздору и политическому хаосу, что сыграло на руку РФ.

Так, Трамп отметил: «Если цель России заключалась в том, чтобы внести раздор, беспорядок и хаос в США, то с учетом всех комитетских слушаний, расследований и межпартийной вражды они добились большего успеха, чем мечтали».

При этом американский лидер отметил, что в Москве смеются с этой ситуации, и призвал Америку быть умнее.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, США, Донбасс, Дональд Трамп
 
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