Трамп: России удалось посеять политический хаос в США

19.02.2018 07:10

Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование фактов вмешательства России в президентские выборы в США привело к межпартийному раздору и политическому хаосу, что сыграло на руку РФ.

Так, Трамп отметил: «Если цель России заключалась в том, чтобы внести раздор, беспорядок и хаос в США, то с учетом всех комитетских слушаний, расследований и межпартийной вражды они добились большего успеха, чем мечтали».

При этом американский лидер отметил, что в Москве смеются с этой ситуации, и призвал Америку быть умнее.

Источник: https://donpress.com