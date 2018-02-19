В США мужчина неожиданно переместился на 4000 км

19.02.2018 08:00

Пропавший в Нью-Йорке человек, странным образом оказался в Сакраменто.



Константинос Филиппидис, которого все зовут Дэнни, собрался с друзьями в Нью-Йорк, чтобы покататься на лыжах. Сам мужчина живет и работает в Канаде. В один день товарищи забили тревогу, так как их друг не появился в лагере.



Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.



Поисками Константинаса занимались не только спецслужбы, но и волонтеры, которые ежедневно прочесывали окрестности в поисках мужчины. В общем количестве искало мужчину 140 человек, однако в течение шести дней поисковая операция никаких результатов не дала, сообщает портал Sensational news.



Семья полагалась только на чудо, благо оно произошло. Дэнни сам объявился, позвонив родным по телефону. Мужчина сообщил, что каким-то образом очутился в ином конце страны — в Калифорнии, которая находится за 4600 километров от Нью-Йорка.



Шесть дней Дэнни был в неведении: произошел провал в памяти. Константинас помнит лишь то, что повредил голову и много спал после этого. Когда Дэнни очнулся в Сакраменто, он сразу же купил телефон и позвонил жене.



До этого происшествия Филиппидис не страдал различными психическими недугами, рассказывают родные. Всё, что случилось, — загадка как для самого Дэнни, так и для его близких.