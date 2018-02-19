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ВВС Израиля ответили авиаударом сектору Газа за ракетный обстрел

19.02.2018 12:15
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ВВС Израиля ответили авиаударом сектору Газа за ракетный обстрел

В ночь на понедельник военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удары по подземной инфраструктуре в южной части сектора Газы. Удар был нанесен в ответ на недавний ракетный обстрел израильской территории. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter, передает 112-Украина.

"В ответ на ракету, которая была запущена по Израилю ранее сегодня, истребители IAF нанесли удар по подземной инфраструктуре в южной части сектора Газа", - говорится в сообщении.

Кроме того, израильская армия возложила ответственность за ракетный обстрел на ХАМАС.

Ранее, 17 февраля, четверо израильских военнослужащих пострадали при подрыве фугаса возле границы с сектором Газа. В ответ танк Израиля уже совершил залп по наблюдательному посту в регионе. Кроме того, военные зафиксировали запуск ракеты с палестинской территории.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Израиль, сектор Газа, обстрел
 
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