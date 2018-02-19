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Женщина-вампир из США регулярно пьет кровь добровольцев

19.02.2018 10:50
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Женщина-вампир из США регулярно пьет кровь добровольцев

Пятидесятилетняя мать двоих детей утверждает, что человеческая кровь восполняет её сексуальную энергию.

Джулия "Черная Роза" Кэплс (Julia «Dark Rose» Caples) каждый месяц выпивает не менее пол-литра человеческой крови для "восполнения своей сексуальной энергии", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Paranormal-News.

Эту кровь она берет у своих фанатов, которых у нее предостаточно. Люди сами приходят к ней и добровольно позволяют Джулии укусить себя и пить их кровь. Джулия мать двоих детей, сейчас ей 50 лет, а пить человеческую кровь она начала в 20 лет. Женщина называет себя реальным зачинателем современной моды на вампиров и символом этой культуры.

Но не все принимают ее странный и извращенный стиль жизни. По словам Джулии, у нее хватает ненавистников, из-за которых женщина была вынуждена переехать из города в сельскую местность, а ее сосед однажды въехал на своей машине в ее дом и Джулия говорит, что он таким образом возможно хотел ее убить.

Люди сами позволяют вампирше пить их кровь Джулия мечтает попасть на ТВ-шоу The Wizard of Odds и там рассказать всем о ее образе жизни в надежде, что люди все-таки поймут и примут ее такой, какая она есть. Джулия Кэплс живет в штате Пенсильвания. Она рассказывает, что пик ее популярности как вампира пришелся на 90-е, когда она ездила по всему миру и посещала различные телешоу. Однако тогда мало кто воспринимал ее не как чудика, а как реального вампира.

"Сейчас мода на вампиров и многие люди одеваются в вампирском стиле и пытаются себя вести "как вампиры", но они далеко не такие как я. Они подражают своим героям из кинофильмов, но я вампир в реальной жизни. Я пью реальную человеческую кровь и она дает мне невероятную сексуальную энергию. Это как афродизиак".

Джулия рассказывает, что она хочет найти молодых настоящих вампиров, чтобы передать им свой опыт, в том числе негативный, чтобы им самим не пришлось проходить через подобное.

"Меня пытались убить, я была вынуждена бежать из города, меня не принимали на работу или увольняли. Моя жизнь не была легкой, но я такая какая есть и если вы чувствуете себя таким же, не запирайтесь, а примите себя".



Теги: США, Донбасс, кровь, вампир
 
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