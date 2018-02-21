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Google предсказывает болезни сердца по сетчатке глаза
Болезни сердца начнут диагностировать по глазам.
Ученые из Google создали новый способ оценки риска сердечных заболеваний с помощью искусственного интеллекта.
Алгоритм может позволить врачам прогнозировать риск сердечно-сосудистых заболеваний, используя сканирование сетчатки глаза, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
При анализе результатов сканирования задней части глаза пациента, программное обеспечение компании Google может точно выводить данные, включая возраст человека, кровяное давление и его некоторые вредные привычки. Затем это можно использовать для прогнозирования риска сердечного приступа, с примерно такой же точностью, как ведущие современные методы.
Ученые из Google использовали медицинские данные более трехсот тысяч пациентов для обучения данного алгоритма. Эта информация также включала отсканированные изображения сетчатки. Далее нейронные сети создавали шаблоны на основе полученных данных и учились связывать контрольные признаки при сканировании глаза с определенными метриками для предсказания риска сердечно-сосудистого заболевания.
"Нейросети берут данные, которые были получены по одной клинической причине и получают из них больше, чем мы в настоящее время. Вместо того, чтобы заменять врачей, искусственный интеллект пытается расширить то, что мы можем на самом деле делать", - отметил Люк Оукден-Рейнер, медицинский исследователь из Университета Аделаиды, который специализируется на анализе алгоритмов машинного обучения.
Согласно данным разработчиков, точность определения проблем с сердцем у алгоритма составляет 70%. Это всего на 2% меньше по сравнению с классической методикой SCORE, для которой нужен анализ крови.
Теги: Донбасс, сердце, Google, глаз, сетчатка
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