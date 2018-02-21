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Япония отказывается от бензина – в стране закрываются заправки
В Японии потребление бензина уже давно неуклонно падает на один-два процента в год. В результате число бензоколонок в Японии за последние двадцать лет сократилось почти вдвое. Сейчас их приблизительно 31,5 тысячи на страну с 127-миллионным населением. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на Сегодня.
Ситуация для отрасли патовая – и правительство Японии создает спецсовет для решения проблемы. Он должен снять миллион ограничений, которыми в предельно дотошной Японии была до сих пор окружена деятельность бензоколонок, как потенциального источника взрыва. Например, при них в отличие от Европы пока нельзя создавать магазины – теперь, видимо, разрешат. Бензоколонки в Японии запрещено размещать на территории торговых центров.
Агрегаты для подзарядки электромобилей пока можно устанавливать только на дистанции более 10 метров от разливки бензина. Это тоже предлагают менять, хотя упрямое японское пожарное ведомство будет драться до конца, чтобы не допустить пожара. Ясно одно – в Японии бензин потихоньку уходит, эта эпоха заканчивается, но «умирание» будет долгим.
Теги: Донбасс, Япония, бензин, заправка
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