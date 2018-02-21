Польская оппозиция представила изменения в скандальный закон о нацпамяти

21.02.2018 11:48

Польская оппозиционная партия "Гражданская платформа" представила свой проект обновленного закона об Институте национальной памяти. Об этом сообщает Onet.pl.

По словам лидера партии Гжегожа Схетины, предложенные оппозицией изменения исправят ошибки уже одобренного и подписанного президентом варианта изменений в закон.

"Польский парламент должен отреагировать на эту ситуацию. Заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, резолюция Верховной Рады Украины и, наконец, очень жесткие заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху показывают, где мы находимся, к чему приводит ошибочная политика правительства PiS", – сказал Схетина.

Политик сообщил, что в предложенных изменениях говорится о криминализации формулировка "польские лагеря смерти" и преступлениях, совершенные на территории бывших восточных областей.

"В нашем проекте мы также говорим о том, что случилось с поляками, депортированными в Сибирь. Мы указываем эти записи, чтобы показать, что мы в Польше должны писать нашу историческую политику. Она не может быть написана под диктовку Кремля, который хочет поссорить нас ключевыми союзниками и соседями ", – заявил Схетына.

Одновременно "Гражданская платформа" направила документ к президенту Польши Анджею Дуде с целью консультаций.

Отметим, посол Украины в Польше Андрей Дещица считает, что польский спорный закон об Институте национальной памяти в Украине могут воспринять негативно.

"Есть проблема с объяснением того, кто такие украинские националисты. Если люди совершили преступления, их нельзя защищать. Однако мы имеем дело с тем, что этот термин можно интерпретировать очень субъективно. Неизвестно, как его будут толковать судьи и обычные граждане", – сказал он.

Сайт "Сегодня" публиковал материал, в котором объясняется суть нового скандального польского закона. Документ позволит сажать в тюрьму за отрицание преступлений украинских националистов, а также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Источник: https://www.segodnya.ua