- Плотницкий уже сидит в российском СИЗО?17:45
- Британский футуролог рассказал, когда люди станут бессмертными17:20
- Польская оппозиция представила изменения в скандальный закон о нацпамяти11:48
- В РФ создали методичку к международному Дню Алкоголика – Документ10:38
- В США начали выпускать искусственное мясо09:48
- Леонардо Ди Каприо спас новый фильм Квентина Тарантино09:20
- Границы закрываются: ЕС жестко накажет Украину07:38
- Порошенко намерен заставить Россию возместить убытки от ее агрессии07:20
- Google предсказывает болезни сердца по сетчатке глаза07:10
- Почти 80% россиян ждут "новой дружбы" с Украиной: российские социологи опубликовали неожиданные результаты опроса по Украине18:06
Польская оппозиция представила изменения в скандальный закон о нацпамяти
Польская оппозиционная партия "Гражданская платформа" представила свой проект обновленного закона об Институте национальной памяти. Об этом сообщает Onet.pl.
По словам лидера партии Гжегожа Схетины, предложенные оппозицией изменения исправят ошибки уже одобренного и подписанного президентом варианта изменений в закон.
"Польский парламент должен отреагировать на эту ситуацию. Заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, резолюция Верховной Рады Украины и, наконец, очень жесткие заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху показывают, где мы находимся, к чему приводит ошибочная политика правительства PiS", – сказал Схетина.
Политик сообщил, что в предложенных изменениях говорится о криминализации формулировка "польские лагеря смерти" и преступлениях, совершенные на территории бывших восточных областей.
"В нашем проекте мы также говорим о том, что случилось с поляками, депортированными в Сибирь. Мы указываем эти записи, чтобы показать, что мы в Польше должны писать нашу историческую политику. Она не может быть написана под диктовку Кремля, который хочет поссорить нас ключевыми союзниками и соседями ", – заявил Схетына.
Одновременно "Гражданская платформа" направила документ к президенту Польши Анджею Дуде с целью консультаций.
Отметим, посол Украины в Польше Андрей Дещица считает, что польский спорный закон об Институте национальной памяти в Украине могут воспринять негативно.
"Есть проблема с объяснением того, кто такие украинские националисты. Если люди совершили преступления, их нельзя защищать. Однако мы имеем дело с тем, что этот термин можно интерпретировать очень субъективно. Неизвестно, как его будут толковать судьи и обычные граждане", – сказал он.
Сайт "Сегодня" публиковал материал, в котором объясняется суть нового скандального польского закона. Документ позволит сажать в тюрьму за отрицание преступлений украинских националистов, а также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, закон, Польша, скандал, Холокост
- В МИД Польши сделали заявление об "антибандеровском законе"
- Дуда подписал скандальный "антибандеровский закон": появилась реакция МИД Украины
- Президент Польши ветировал скандальный закон о Верховном суде
- Show must go on. Как голого Алексея Панина забирали в участок (ВИДЕО)
- Скандал: Брат погибшего президента обвинил Туска и Путина в сговоре
- Польша и Россия прекратили прямой диалог
- Климкин сообщил, что мешает восстановить мобильную связь в ОРДО18:02
- ОБСЕ может помочь в восстановлении связи на Донбассе17:04
- Жителей ОРЛО пугают «множеством украинских ДРГ»16:30
- Тымчук: Подразделения боевиков ОРДЛО вооружают пушками15:20
- Большие планы: в «ДНР» заговорили об открытии посольств в европейских странах13:35
- Матиос озвучил страшные цифры по самоубийствам среди бойцов АТО12:25
- Ситуация разгорелась: боевики убили воина АТО, количество раненых резко выросла11:30
- В РФ создали методичку к международному Дню Алкоголика – Документ10:38
- «Сдали местные»: на Донетчине полиция задержала трех боевиков «ДНР»10:01
- Климкин: «Для оккупированного Донбасса есть только два пути»09:35
- Климкин сообщил, что мешает восстановить мобильную связь в ОРДО18:02
- Плотницкий уже сидит в российском СИЗО?17:45
- Британский футуролог рассказал, когда люди станут бессмертными17:20
- ОБСЕ может помочь в восстановлении связи на Донбассе17:04
- Адвокаты Януковича сорвали допрос Порошенко 16:48
- Жителей ОРЛО пугают «множеством украинских ДРГ»16:30
- В Одессе сгорел Lexus депутата от БПП. ВИДЕО16:12
- Минфин предлагает осуществить продажу ПриватБанка и Укргазбанка в 2020 и 2022 годах15:57
- Новая украинская школа: в этом году ученикам приготовили неприятный сюрприз15:40
- Тымчук: Подразделения боевиков ОРДЛО вооружают пушками15:20
- Развеян главный миф про вред соцсетей10:15
- В США начали выпускать искусственное мясо09:48
- Полезно знать: Магические свойства лаврового листа08:16
- Ученые объяснили, из-за чего люди чувствуют усталость после сна07:55
- В сети показали, как научиться понимать язык котов (ВИДЕО)07:48
- Путин болен: журналист объяснил, почему россияне паникуют21:01
- Под могилой библейского пророка христиан и мусульман обнаружены послания19:40
- Квартира в Киеве за 40 тысяч гривен. Как и где можно купить жилье в кредит 18:25
- Как сделать одежду идеально чистой16:23
- Из-за Донбасса Россия может ввязаться в полномасштабную войну, – эксперт11:32
- Указ Захарченко о полном запрете на выезд из Донбасса в Украину с 1 марта: главарь "ДНР" сделал официальное заявление
- "В "ДНР" грядет переворот. Перешедшие на сторону Захарченко украинские силовики-предатели попали под раздачу. Началась зачистка", - блогер
- На Донбассе идет крах "республики" Захарченко: жители Донецка рассказали, почему больше не могут жить в "ДНР"
- У украинцев будут изымать телефоны: кто под угрозой
- "Потери 88 человек одних только убитых..." - наемник "ДНР" рассказал, как российские военные попали в засаду ВСУ на Донбассе
- Ваш знак зодиака расскажет, с собакой какой породы вы больше всего похожи
- Россия категорически против: Vodafone в «ДНР» не восстановится. ВИДЕО
- Отключение "МТС" на оккупированном Донбассе: житель Донецка назвал цифру, раскрывающую масштаб аферы Захарченко
- В оккупированном Донецке Хуг встретился с Захарченко: появились детали
- Боевики "ДНР" понесли тяжелые потери в окрестностях Горловки: комбат батальона "Донбасс-Украина" рассказал о бое в селе Зайцево