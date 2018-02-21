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Жириновский запретил в своей партии рукопожатия из-за микробов
21.02.2018 18:52
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заявил, что в его партии давно отказались от практики здороваться за руку.
При этом он выразил надежду, что по всему миру последуют этому примеру. Комментируя данные о том, что оргкомитет Олимпиады-2018 решил отказаться от практики рукопожатия хоккеистов до и после матчей из-за случаев заболевания норовирусом в Пхенчхане, политик заявил: «Не надо здороваться — норовирус или птичий грипп. В руках переносится зараза. На руке было огромное количество микробов. Оставьте их себе, зачем же автоматически другому передавать».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, микробы, рукопожатие, Жириновский
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