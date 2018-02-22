Кандидат в президенты России рассказал, как завершить войну на Донбассе

22.02.2018 19:46

Кандидат в президенты России от партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил, что именно Россия ответственна за убийства людей на Донбассе. Он также озвучил план прекращения войны на востоке Украины. Об этом пишет издание 24tv.

Во время встречи в Москве с экспертами по вопросам международной политики и вопросам безопасности Явлинский заявил, что на Донбассе погибли тысячи людей, но выход из ситуации не ищут.

Россия несет колоссальную ответственность за то, что там происходит,

– заявил Явлинский.

Он отметил, что у него есть 10 пунктов, в которых предлагает решение конфликта на Донбассе. По его словам, в первую очередь нужно вывести всех российских "отпускников и ополченцев" и все подразделения российских вооруженных сил с Донбасса, немедленно прекратить военную, финансовую, дипломатическую и иную поддержку сепаратистских сил и движений, действующих на территории Украины.

В следующем пункте Явлинский говорит о необходимости содействовать международным миротворческим силам, которые будут гарантировать безопасность населения Донбасса.

Также, считает кандидат на пост главы Кремля, нужно отказаться от политики "ограниченного суверенитета" по Украине и не препятствовать европейскому выбору Украины.

Далее Явлинский предлагает провести обмен пленными по принципу "всех на всех" и объявить амнистию.

Еще одним пунктом он предлагает заключить специальное соглашение о временном статусе "территорий Донецкой и Луганской областей с особым порядком местного самоуправления" под эгидой Совета безопасности ООН.

Также Явлинский предлагает осуществить демилитаризацию всего донбасского региона и прилегающих территорий, после чего разработать и ввести режим "особой экономической зоны" на основе комбинации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и возобновлении действия Соглашения о зоне свободной торговли СНГ.

10-м пунктом кандидат на пост президента России предлагает, что после признания всеми участниками соглашения того, что созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности, вся территория Донбасса будет отдана под полный контроль Украины.

Что такое партия "Яблоко"? Это российская социал-либеральная политическая партия. Ее члены выступают за социальную рыночную экономику, равенство стартовых возможностей, неприкосновенность частной собственности, конкуренцию в политике и экономике, укрепление демократических институтов и тому подобное. Во внешней политике "Яблоко" в целом является проевропейской партией.