- Трансграничные атаки и практика "живого щита" на Донбассе: Какие доказательства передали правозащитники в Гаагу18:43
- “Нас в Украине нет? Да все наши кладбища переполнены могилами парней! Убирайся оттуда!” – российские десантники восстали против Путина. 18:26
- Кремль готовит атаку: Гиркин заявил о "возрождении" проекта "Новороссия"14:01
- На неподконтрольной Луганщине наблюдателям ОБСЕ запрещают находиться вблизи границы с Россией10:21
- ЕС принял решение по индивидуальным санкциям против России20:30
- Путин: "Газпром" достроит газопровод в обход Украины19:10
- Жириновский запретил в своей партии рукопожатия из-за микробов18:52
- Япония отказывается от бензина – в стране закрываются заправки18:20
- Плотницкий уже сидит в российском СИЗО?17:45
- Британский футуролог рассказал, когда люди станут бессмертными17:20
“Нас в Украине нет? Да все наши кладбища переполнены могилами парней! Убирайся оттуда!” – российские десантники восстали против Путина.
Российский десантник, старшина ВДВ Российской Федерации Асхаб Алибеков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с требованием прекратить войну на Донбассе и добровольно “отстать” от России. В Сети появилось видеообращение дагестанского десантника Асхааб Алибекова к президенту РФ Владимиру Путину. Военный требует от Кремля прекратить войны на востоке Украины, Сирии и откровенно рассказать правду о событиях на Донбассе, пишет “Диалог.UA” со ссылкой на "УСН-1492News". “Слушай, Путин, иди домой. Женой занимайся. Оставь Россию. Ты уже почти 20 лет уже во власти, ты никому дышать не даешь… Врешь, что на Украине наших солдат нету… Все кладбища переполнены молодыми парнями! Все знают!” – эмоционально заявил мужчина. По его словам, он ездит по всей России и видит, как с каждым днем становится все больше новых могил молодых людей. “Это ты все сделал! Ты со своей командой сделал!” – говорит Алибеков.
Он не отрицает, что после публикации видео с ним может произойти “несчастный случай”, но, говорит, готов к подобному развитию событий. Также он обвинил Путина в "разжигании ненависти" против "братского украинского народа", армии Украины и стремлении "уничтожить всю Россию".
Теги: Россия, Донбасс, Путин, десантники
- У Путина отыскали ответ для Порошенко по поводу немытой России
- В России рассказали, кто следующим предаст Путина
- Мнение политолога: Россия и ее агенты могут раскачивать ситуацию на Украине до 28 сентября, дальше - только сливаться
- Известный российский музыкант обвинил "путинизм" (ВИДЕО)
- Донбасских боевиков вербуют в Сирию
- Я тебя, дура, на ремни порежу: в деле об убийстве морпехов в АТО шокирующий поворот19:29
- В Донецке произошло серьезное ДТП17:10
- На оккупированный Донбасс прибыло 200 российских офицеров16:08
- Ездит на "Хюндае" с метлой: украинская минометчица рассказала, как напугала террористов на Донбассе15:21
- Миротворцы ООН на Донбассе: от кого ожидать провокаций и сопротивления?14:40
- В Vodafone назвали причину отсутствия мобильный связи в ОРЛО14:22
- Кремль готовит атаку: Гиркин заявил о "возрождении" проекта "Новороссия"14:01
- На КПВВ «Майорск» полицейские не пропускают транспорт перевозчиков13:24
- «В Луганске грохот». Тяжелые обстрелы длятся полчаса, Vodafone «приуныл»13:19
- «Лугаком умер, Водафон тоже»: в ОРЛО пропала мобильная связь12:48
- Я тебя, дура, на ремни порежу: в деле об убийстве морпехов в АТО шокирующий поворот19:29
- Трансграничные атаки и практика "живого щита" на Донбассе: Какие доказательства передали правозащитники в Гаагу18:43
- “Нас в Украине нет? Да все наши кладбища переполнены могилами парней! Убирайся оттуда!” – российские десантники восстали против Путина. 18:26
- В Донецке произошло серьезное ДТП17:10
- Що буде, коли Донбас повернеться до України16:44
- За чей счет банкет? В Украине придумали, как блокировать российские сайты16:27
- На оккупированный Донбасс прибыло 200 российских офицеров16:08
- "Укрзализныця" значительно повышает цены на билеты: названы цифры и сроки15:42
- Ездит на "Хюндае" с метлой: украинская минометчица рассказала, как напугала террористов на Донбассе15:21
- Завтра, 23 февраля, ночью до 20 градусов мороза. Народные приметы14:59
- Що буде, коли Донбас повернеться до України16:44
- За чей счет банкет? В Украине придумали, как блокировать российские сайты16:27
- Закон о реинтеграции Донбасса: какие изменения почувствуют люди?13:37
- Как быстро восстановить силы после попойки11:21
- Вас уже ничего не спасет: четыре признака конца отношений07:58
- В Киеве столько агентов самого страшного врага Украины, что мы даже не подозреваем - Дмитрий Чекалкин. ВИДЕО07:48
- Признак, который отличает замужнюю женщину в толпе от свободной девушки07:32
- Ученые доказали, что ежедневная уборка опасна для женщин22:36
- Названы симптомы и способы профилактики авитаминоза21:10
- Ясновидящая дала 10 советов для успешной жизни19:40
- Указ Захарченко о полном запрете на выезд из Донбасса в Украину с 1 марта: главарь "ДНР" сделал официальное заявление
- У украинцев будут изымать телефоны: кто под угрозой
- В оккупированном Донецке Хуг встретился с Захарченко: появились детали
- Отключение "МТС" на оккупированном Донбассе: житель Донецка назвал цифру, раскрывающую масштаб аферы Захарченко
- Ваш знак зодиака расскажет, с собакой какой породы вы больше всего похожи
- "Родных с подконтрольной Украине территории - в отдельную графу", - Захарченко новым "указом" запустил в "ДНР" "бомбу замедленного действия"
- В ОРДЛО не будет работать «Интертелеком»? Слухи: связь будет только до весны
- У Захарченко жители оккупированного Донецка массово переезжают жить в Украину: соцсети сообщили о признаке активного бегства из "ДНР"
- Террористы "ЛДНР" попросили амнистии: Украина жестко ответила
- В Донецкой области отбирают имущество за долги за коммуналку