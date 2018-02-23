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- Джим Керри встревожил друзей странным поведением09:10
Джим Керри встревожил друзей странным поведением
Актер закрылся в своей арт-студии в Лос-Анджелесе
Друзья 56-летнего Джима Керри обеспокоены его поведением. Джим закрылся в своей арт-студии в Лос-Анджелесе, где он обычно занимается живописью, и практически не выходит оттуда. Он даже не всегда отвечает на телефонные звонки своих друзей. А когда один из его приятелей, проявив настойчивость, сумел уговорить Джима, чтобы тот впустил его в студию, он пришел в ужас от вида Керри. Актер выглядел истощенным и ослабевшим.
Как объяснил Джим, он занят очищением организма от токсинов. Поэтому отказался от любой твердой пищи и ограничивается небольшим количеством соков и чаем, которые заказывает в сети с доставкой. Джим "сел" на такую диету уже довольно давно и не собирается отказываться от нее и дальше, сообщает RadarOnline.
Более того, приятеля Джима смутило и состояние психики актера. В какой-то момент ему даже показалось, что Керри просто бредит. Друзья актера боятся, что ментальное здоровье актера могло пострадать в результате затянувшегося судебного процесса, затеянного против него родственниками его подруги Катрионы Уайт, ушедшей из жизни. Хотя недавно обвинения в доведении его девушки до самоубийства с актера были сняты, он мог не выдержать длительного стресса. Так что сейчас друзья Джима пытаются уговорить его обратиться к врачу.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, актер, Джим Керри
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