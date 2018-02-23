«Новая Ванга» предсказала войну и реки крови в 2018 году

23.02.2018 10:40

Сегодня Каедэ Убер, четырнадцатилетнюю француженку, называют «новой Вангой» за ее способности к предсказаниям. Перед смертью, сама Ванга была уверена, что следующий не менее сильный прорицатель появится именно во Франции. Перед тем, как навсегда уйти, болгарская прорицательница произнесла таинственную фразу: «Я уйду, но не уйду».

Каедэ родилась во Франции в 2003г. В 2011 году, когда девочке было всего 7 лет, впервые было замечено, что она обладает особыми способностями. Первый раз она предсказала смерть своего отчима, а потом и дедушки.

Сходство между французской девочкой и Вангой невероятное. Она, также как и Ванга, делает те же жесты, указывая пальцем и касаясь своего глаза, обладает слабым зрением и через некоторое время рискует потерять его совсем.

По словам самой девочки, будущее она видит во сне, и большинство ее предсказаний сбываются. Каедэ не раз говорила, что сама Ванга разговаривает с ней.

Так, согласно ей, в 2018 году войны между Россией и США не будет, однако военный конфликт начнется в «слабой стране». «Новая Ванга» утверждает, что мировая угроза исходит не из Сирии или Турции, а из Алжира. В одном из своих снов Каедэ увидела жестокие сражения и реки крови.

Источник: https://from-ua.com