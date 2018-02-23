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Путин попал в очень сложную ситуацию, он терпит поражение, - Пионтковский

23.02.2018 09:38
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Путин попал в очень сложную ситуацию, он терпит поражение, - Пионтковский

Российский лидер Владимир Путин попал в невероятно сложную ситуацию после того, как в Сирии Коалиция США нанесла по российским наемникам ЧВК «Вагнера» мощнейший авиаудар, о чем пишет журналист Андрей Пионтковскийсообщает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель».

Журналист отмечает: «Это просто колоссальный удар и он даже не столько военный. В военном смысле там ничего не поменялось, этот нефтяной заводик, который хотели захватить россияне, он не играет особого значения. Россия, в ту роковую для нее ночь, получила удар как держава, которая решает глобальные проблемы мира на уровне со США». При этом Пионтковский добавил: «Вот это визуальное и явное поражение – серьезное поражение России в этой сирийской кампании. Такая себе российская цусима 21-го века, которую я называю путимой. Как Путин переживет этот удар – судить трудно».

Как ранее уже сообщалось, в ночь на 7 февраля в Сирии Коалиция США совершила сокрушительную для российских сил контратаку, в результате которой, жертвами стали, по меньшей мере, 200 наемников ЧВК «Вагнера». 



Теги: Россия, Донбасс, Путин, конфликт, Сирия
 
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