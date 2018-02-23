В Польше снесли памятник советским воинам

23.02.2018 10:57

Памятник, установленный в благодарность Советской армии в Лидзбарк-Варминьски был снесен.



Ранее монумент стоял на перекрестке улиц Бартошицкой и Варминьской, но из-за плохого состояния и внесения определенных поправок в закон о декоммунизации, было принято решение его снести. При этом представители городских властей хотели сохранить наиболее прочные элементы конструкции, чтобы разместить их на городском кладбище, там, где было похоронены советские солдаты.



В Институте национальной памяти Польши считают, что такие памятники пропагандируют коммунизм, а потому должны быть убраны из публичного пространства.



В соответствии с новыми требованиями закона о декоммунизации, все памятники и другие объекты такого рода в Польше необходимо будет ликвидировать до конца марта.



Ранее на месте еще оставляли бетонный шпиль и статуи красноармейцев, но из-за отсутствия какого-либо ухода они очень быстро разрушались и теперь будут демонтированы полностью.

Источник: http://zi.dn.ua