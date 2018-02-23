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В Польше снесли памятник советским воинам

23.02.2018 10:57
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В Польше снесли памятник советским воинам

Памятник, установленный в благодарность Советской армии в Лидзбарк-Варминьски был снесен. 

Ранее монумент стоял на перекрестке улиц Бартошицкой и Варминьской, но из-за плохого состояния и внесения определенных поправок в закон о декоммунизации, было принято решение его снести. При этом представители городских властей хотели сохранить наиболее прочные элементы конструкции, чтобы разместить их на городском кладбище, там, где было похоронены советские солдаты. 

В Институте национальной памяти Польши считают, что такие памятники пропагандируют коммунизм, а потому должны быть убраны из публичного пространства. 

В соответствии с новыми требованиями закона о декоммунизации, все памятники и другие объекты такого рода в Польше необходимо будет ликвидировать до конца марта. 

Ранее на месте еще оставляли бетонный шпиль и статуи красноармейцев, но из-за отсутствия какого-либо ухода они очень быстро разрушались и теперь будут демонтированы полностью.

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Польша, памятник
 
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