- Ученые рассказали, когда к Земле приблизится огромный астероид17:45
- Польша готовит в Украине новую «религиозную» провокацию17:07
- Украинцам запретят выезжать из страны14:35
- Польша устроила украинцам допросы с пристрастием и “сладкие дни”13:20
- В ОРДЛО формируют батальоны боевиков для отправки в Сирию12:58
- В Польше снесли памятник советским воинам10:57
- «Новая Ванга» предсказала войну и реки крови в 2018 году10:40
- Путин попал в очень сложную ситуацию, он терпит поражение, - Пионтковский09:38
- Семь неопровержимых доказательств посещение Земли НЛО. ВИДЕО09:20
- Джим Керри встревожил друзей странным поведением09:10
В Польше снесли памятник советским воинам
Памятник, установленный в благодарность Советской армии в Лидзбарк-Варминьски был снесен.
Ранее монумент стоял на перекрестке улиц Бартошицкой и Варминьской, но из-за плохого состояния и внесения определенных поправок в закон о декоммунизации, было принято решение его снести. При этом представители городских властей хотели сохранить наиболее прочные элементы конструкции, чтобы разместить их на городском кладбище, там, где было похоронены советские солдаты.
В Институте национальной памяти Польши считают, что такие памятники пропагандируют коммунизм, а потому должны быть убраны из публичного пространства.
В соответствии с новыми требованиями закона о декоммунизации, все памятники и другие объекты такого рода в Польше необходимо будет ликвидировать до конца марта.
Ранее на месте еще оставляли бетонный шпиль и статуи красноармейцев, но из-за отсутствия какого-либо ухода они очень быстро разрушались и теперь будут демонтированы полностью.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Польша, памятник
- Соскучились за советскими танками: обложка польского Vogue удивила украинцев
- Турция поставила Россию на место - польский политолог на росТВ (ВИДЕО)
- Вскоре случится то, после чего Россия уйдет с Донбасса?
- Известный актёр отказался от главной роли из-за Путина
- Депутат Польши опубликовала доклад по преступлениям на Донбассе, который послужит основой для Гааги
- Экономист: В 2017-2020 годы роста доходов украинцев не будет
- Ходаковский о ситуации в ОРДО: «Мы не можем защитить себя»16:49
- На Луганщине задержан пограничник во время получения шести тысяч взятки16:15
- Боевики укрепляют позиции вдоль линии разграничения в Донбассе13:40
- В ОРДЛО формируют батальоны боевиков для отправки в Сирию12:58
- Что изменит закон о реинтеграции Донбасса11:49
- Ситуация на КПВВ: на всех блокпостах серьезные очереди10:04
- Россия отгородилась от ОРДЛО «карантинной полосой»07:30
- В «ЛНР» опять пропала связь Vodafone07:10
- Vodafone в Донецке. Можно ли позвонить от ОБСЕ?22:33
- На работу украинских снайперов боевики ответили "Градом"22:10
- СБУ: Российские спецслужбы готовят захват храмов в Украине18:50
- И ради такой погоды мы все так ждали этих выходных? Шокирующий прогноз18:35
- 7 советов по борьбе с апатией18:16
- В аннексированном Крыму решили снизить цены на отдых18:00
- Ученые рассказали, когда к Земле приблизится огромный астероид17:45
- Медики объяснили, чем полезен дневной сон17:25
- Польша готовит в Украине новую «религиозную» провокацию17:07
- Ходаковский о ситуации в ОРДО: «Мы не можем защитить себя»16:49
- У Порошенко уточнили, когда могут уволить Гонтареву16:30
- На Луганщине задержан пограничник во время получения шести тысяч взятки16:15
- 7 советов по борьбе с апатией18:16
- Медики объяснили, чем полезен дневной сон17:25
- Врачи запретили родителям практиковать совместный сон с детьми12:10
- Шоколад может стать в будущем роскошью, - ученые09:52
- Польза куркумы с водой для здоровья08:49
- Медики подсказали, как быстро восстановить организм после алкоголя07:55
- Дорогой в оккупированный Крым: Как люди пересекают админграницу21:48
- Що буде, коли Донбас повернеться до України16:44
- За чей счет банкет? В Украине придумали, как блокировать российские сайты16:27
- Закон о реинтеграции Донбасса: какие изменения почувствуют люди?13:37
- Указ Захарченко о полном запрете на выезд из Донбасса в Украину с 1 марта: главарь "ДНР" сделал официальное заявление
- В оккупированном Донецке Хуг встретился с Захарченко: появились детали
- Отключение "МТС" на оккупированном Донбассе: житель Донецка назвал цифру, раскрывающую масштаб аферы Захарченко
- "Родных с подконтрольной Украине территории - в отдельную графу", - Захарченко новым "указом" запустил в "ДНР" "бомбу замедленного действия"
- В «ДНР» разрешили ездить с украинскими номерами при одном условии
- У Захарченко жители оккупированного Донецка массово переезжают жить в Украину: соцсети сообщили о признаке активного бегства из "ДНР"
- В Украину идут сильные морозы: синоптики рассказали, в каких областях будет холоднее всего
- "Это издевательство над людьми..." - жители Донецка рассказали, к чему привел резонансный указ Захарченко
- Террористы "ЛДНР" попросили амнистии: Украина жестко ответила
- Климкин: «Для оккупированного Донбасса есть только два пути»