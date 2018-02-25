Цымбалюк о марше памяти Немцова: "Слышал только "Герои не умирают". Но это не правда. Погибают на востоке Украины практически каждый день"

25.02.2018 13:33

Сегодня, 27 февраля, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России проходят демонстрации в память о убитом оппозиционном политике и бывшем заместителе премьер-министра РФ Борисе Немцове. Его застрелили на мосту у Кремля 27 февраля 2015 года.



Украинский журналист Роман Цымбалюк, который работает в Москве, так пишет об акции в столице РФ:



"Марш памяти Бориса Немцова. Организаторы заявили, что акция посвящена делу, за которое он боролся и отдал жизнь. Немцов боролся против войны с Украиной. В этом году практически нет антивоенных лозунгов. Слышал только "Герои не умирают". Но это не правда. Погибают на востоке Украины практически каждый день".