- Совбез ООН поставил обстрелы Сирии "на паузу"07:17
- Снегирев: На обострение на Донбассе США будут отвечать обострением в Сирии14:12
- Российский МИД готовит Донбасс к "большой войне"12:07
- Геращенко: Каждые 12 лет у россиян обострения и они особенно "хотят войны"10:21
- Россия запрашивает у «ЛДНР» 1000 боевиков для пополнения ЧВК «Вагнер» в Сирии21:01
- Кравчук и Кучма ответили на "антибандеровский закон" в Польше20:25
- Не хуже Javelin: Муженко рассказал, какое оружие получит Украина в этом году19:07
- Ученые рассказали, когда к Земле приблизится огромный астероид17:45
- Польша готовит в Украине новую «религиозную» провокацию17:07
- Украинцам запретят выезжать из страны14:35
Совбез ООН поставил обстрелы Сирии "на паузу"
Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию с требованием 30-дневного прекращения огня в Сирии.
Как сообщает пресс-служба ООН, резолюция содержит призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии безотлагательно прекратить военные действия по всей стране, чтобы можно было беспрепятственно направить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых, в частности, в Восточной Гуте, где не прекращаются обстрелы.
В феврале в Сирии число смертей в результате воздушных ударов по Восточной Гуте за четыре дня достигло почти 200. 6 февраля авиация президента Сирии Башара Асада ударила по восточной части района Гута, недалеко от Дамаска, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения.
Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил о том, что не менее 85 мирных жителей погибли за первые 10 дней 2018 года в пригороде Дамаска - Восточной Гуте, блокированной силами режима Асада при поддержке РФ.
Сайт 112.ua напоминает, что в Сирии с 2011 года продолжается гражданская война — многосторонний, многоуровневый вооруженный конфликт, начавшийся как локальное гражданское противостояние и постепенно переросший в восстание против режима Башара Асада. С течением времени в него оказались вовлеченными не только основные государства региона, но и международные организации, военно-политические группировки и мировые державы. Военные действия в ходе конфликта отличаются крайней жестокостью и массовыми страданиями мирного населения. Количество жертв войны, по данным ООН, составляет от 300 до 500 тыс. Кроме того, миллионы жителей страны стали беженцами.
Теги: война, мир, жертвы, Сирия, Совбез ООН
- Путин. Сирия. Египет. Самолет. Теракт. Улавливаете связь?
- Путин: "Мы далеко не всё еще там применяем из того, что у нас уже есть"
- За сутки под российскими бомбами в Сирии погибли 43 мирных жителя, среди которых женщины и дети
- Всю суть российской военной дипломатии Лавров выразил в одной фразе
- Россия и США договорились о мире в Сирии. А что с Донбассом?
- Сотрудники СБУ почтили память жертв войны
- На Луганщине стало в три раза больше взрывов07:30
- Обнародован видеоотчет спикера АТО о вчерашних обстрелах07:05
- Оккупанты Донбасса привели РСЗО "Град" в боевое положение06:57
- Живой щит: в ОРДО скопили танки в жилых районах22:22
- В ОРДЛО готовятся к бунтам22:03
- Что ждет Донбасс: озвучены варианты развития событий21:40
- Как избавиться от мук на донбасских КПВВ21:20
- Записки из Донецка: Когда-то кипела жизнь. А сейчас процесс ожидания. Каждый понимает, что так не будет всегда20:56
- В Мариуполе прошла премьера на обновленной театральной сцене20:37
- В Попасной миссия ОБСЕ пряталась от обстрела в подвале20:29
- На Луганщине стало в три раза больше взрывов07:30
- Совбез ООН поставил обстрелы Сирии "на паузу"07:17
- Обнародован видеоотчет спикера АТО о вчерашних обстрелах07:05
- Оккупанты Донбасса привели РСЗО "Град" в боевое положение06:57
- Украину на Евровидении-2018 представит мистический MELOVIN06:42
- Живой щит: в ОРДО скопили танки в жилых районах22:22
- В ОРДЛО готовятся к бунтам22:03
- Что ждет Донбасс: озвучены варианты развития событий21:40
- Как избавиться от мук на донбасских КПВВ21:20
- Записки из Донецка: Когда-то кипела жизнь. А сейчас процесс ожидания. Каждый понимает, что так не будет всегда20:56
- Эти продукты способны заменить мясо в рационе22:36
- Почему ложиться спать поздно — вредно21:48
- Как удалить пестициды из фруктов, овощей и зелени простейшим методом20:38
- 7 советов по борьбе с апатией18:16
- Медики объяснили, чем полезен дневной сон17:25
- Врачи запретили родителям практиковать совместный сон с детьми12:10
- Шоколад может стать в будущем роскошью, - ученые09:52
- Польза куркумы с водой для здоровья08:49
- Медики подсказали, как быстро восстановить организм после алкоголя07:55
- Дорогой в оккупированный Крым: Как люди пересекают админграницу21:48
- «Новая Ванга» предсказала войну и реки крови в 2018 году
- В «ДНР» разрешили ездить с украинскими номерами при одном условии
- Поле боя – КПВВ "Майорск". Пересечение линии разграничения усложнилось
- Появилась официальная информация о взрывах в Луганской области
- Закон о реинтеграции Донбасса: какие изменения почувствуют люди?
- «В Луганске грохот». Тяжелые обстрелы длятся полчаса, Vodafone «приуныл»
- Бойцы ВСУ в Донбассе получили спецполномочия: озвучены подробности
- Донецк потрясли два страшных взрыва
- Признак, который отличает замужнюю женщину в толпе от свободной девушки
- Я тебя, дура, на ремни порежу: в деле об убийстве морпехов в АТО шокирующий поворот