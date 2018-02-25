Совбез ООН поставил обстрелы Сирии "на паузу"

25.02.2018 07:17

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию с требованием 30-дневного прекращения огня в Сирии.



Как сообщает пресс-служба ООН, резолюция содержит призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии безотлагательно прекратить военные действия по всей стране, чтобы можно было беспрепятственно направить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых, в частности, в Восточной Гуте, где не прекращаются обстрелы.



В феврале в Сирии число смертей в результате воздушных ударов по Восточной Гуте за четыре дня достигло почти 200. 6 февраля авиация президента Сирии Башара Асада ударила по восточной части района Гута, недалеко от Дамаска, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения.



Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил о том, что не менее 85 мирных жителей погибли за первые 10 дней 2018 года в пригороде Дамаска - Восточной Гуте, блокированной силами режима Асада при поддержке РФ.



Сайт 112.ua напоминает, что в Сирии с 2011 года продолжается гражданская война — многосторонний, многоуровневый вооруженный конфликт, начавшийся как локальное гражданское противостояние и постепенно переросший в восстание против режима Башара Асада. С течением времени в него оказались вовлеченными не только основные государства региона, но и международные организации, военно-политические группировки и мировые державы. Военные действия в ходе конфликта отличаются крайней жестокостью и массовыми страданиями мирного населения. Количество жертв войны, по данным ООН, составляет от 300 до 500 тыс. Кроме того, миллионы жителей страны стали беженцами.