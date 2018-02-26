Археологи нашли в Италии невероятный ковчег

26.02.2018 09:16

Некоторые представители Церкви уже окрестили эту находку "обнадеживающей".



Епископ Джованни Дарколе назвал уцелевший после землетрясения в Италии ковчег "знаком надежды". Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.



Несколько недель назад в городке Аркуата-дель-Тронто в Италии из-под завалов храма Успения Пресвятой Богородицы, который был разрушен в результате землетрясений в 2016 году, извлекли кивот (ковчег) XVI века, где находилась дарохранительница с освященными гостиями. Об этом в интервью Vatican News, которое вышло 22 февраля, сказал епископ Джованни Дарколе.



Священник отметил, что хоть кивот лежал более полутора года в ненадлежащих условиях под завалами, на нем не выявили признаков коррозии. Он назвал это "знаком надежды".



Он также рассказал, что население городка Аркуата-дель-Тронто, пострадавшего в результате землетрясений, пребывает в трудном положении, поскольку модульные домики не рассчитаны на большие снегопады.



Ночью 24 августа 2016 года в центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Очаг располагался в 113 км к северо-востоку от Рима и в 48 км к северу от города Л’Аквила и залегал на глубине 10 км. Больше всего пострадали города Аккумоли, Аркуата-дель-Тронто и Аматриче. Число жертв землетрясения в Италии составило 290 человек.