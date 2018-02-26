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Итальянцы столкнулись с пугающим нашествием десятков тысяч скворцов

26.02.2018 17:20
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Итальянцы столкнулись с пугающим нашествием десятков тысяч скворцов

Местные пророки предвещают приближение Судного дня.

Немыслимое скопление скворцов не только скрыло от жителей столицы Италии закат, эти птицы и вели себя как-то пугающе странно, словно на самом деле были чем-то перепуганы. И этот страх передавался римлянам Esoreiter.

Напомним, что в прошлом веке зрители всего мира были поражены фантастическим фильмом Альфреда Хичкока под названием - The Birds. Именно в нем были показаны картины обезумевших пернатых, причем птиц в таком огромном количестве, что они закрывали небо. Теперь, говорят жители Рима, похоже, что эта загадочная экологическая катастрофа становится реальностью?

Правда, итальянские ученые пытаются как-то объяснить такое немыслимое скопление птиц. Орнитологи говорят об увеличении популяции скворцов, нехватке естественных кормов для них и прочих маловероятных причинах, геофизики вспоминают смену магнитных полей Земли, сейсмологи выдвигают ужасную гипотезу о возможном сильном землетрясении.

А в это время пасторы и пророки предвещают давно ожидаемый Судный день. На самом деле точно никто не знает, что привело многочисленные стаи скворцов в Рим. Действительно ли они чем-то напуганы или просто явились знаковым событием будущих катастроф, то есть прилетели сами попугать?

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, Италия, скворец
 
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