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МИД России сообщил о прекращении сотрудничества с НАТО

26.02.2018 12:00
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МИД России сообщил о прекращении сотрудничества с НАТО

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил о прекращении сотрудничества с НАТО.

Он отметил, что Североатлантический альянс усиливает восточный фланг против несуществующей угрозы, прекратив практическое сотрудничество с Россией в сферах общих интересов.

Также, он подчеркнул, что подготовка к Совету Россия-НАТО, который не собирался с июля 2017 года, остановлена. По словам Грушко, улучшить ситуацию способно только «равноправное сотрудничество со всеми мировыми игроками, включая Россию».

В то же время, пресс-службе НАТО сообщает, что характер отношений Североатлантического союза с Россией и стремление к партнерству будут зависеть от четкого, конструктивного изменения в действиях России, свидетельствующих о соблюдении международного права.

В НАТО добавили: «Пока этого не произойдет, мы не можем продолжать работать, как обычно».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, НАТО
 
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