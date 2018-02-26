МИД России сообщил о прекращении сотрудничества с НАТО

26.02.2018 12:00

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил о прекращении сотрудничества с НАТО.

Он отметил, что Североатлантический альянс усиливает восточный фланг против несуществующей угрозы, прекратив практическое сотрудничество с Россией в сферах общих интересов.

Также, он подчеркнул, что подготовка к Совету Россия-НАТО, который не собирался с июля 2017 года, остановлена. По словам Грушко, улучшить ситуацию способно только «равноправное сотрудничество со всеми мировыми игроками, включая Россию».

В то же время, пресс-службе НАТО сообщает, что характер отношений Североатлантического союза с Россией и стремление к партнерству будут зависеть от четкого, конструктивного изменения в действиях России, свидетельствующих о соблюдении международного права.

В НАТО добавили: «Пока этого не произойдет, мы не можем продолжать работать, как обычно».

Источник: https://donpress.com