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Невероятные приключения Плотницкого в России: появились важные подробности

26.02.2018 11:05
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Невероятные приключения Плотницкого в России: появились важные подробности

Общественная наблюдательная комиссия не нашла бывшего главаря террористов “ЛНР” Игоря Плотницкого в санкт-петербургском СИЗО “Кресты”

Об этом в «Крестах» сообщили члену Общественной наблюдательной комиссии Роману Ширшову.

“Я сегодня туда (в СИЗО) заходил и список людей предоставил, с которыми хотел пообщаться. Сказали, что Плотницкого нет”, — сказал он.

Ширшов добавил, что намерен позвонить в Федеральную службу исполнения наказаний.

“Может, он находится в другом заведении”, — предположил он.

Напомним, как передавала Politeka, один из соратников покойного экс-главы группировки “ЛНР” Валерия Болотова, Владлен Заруба сообщал, что Плотницкий в настоящее время якобы находится в главном СИЗО Санкт-Петербурга.

По словам Зарубы, в СИЗО Плотницкий давал показания. Также сообщалось, что именно показания экс-главаря “ЛНР” привели к аресту генерального директора корпорации “Индустриальный Союз Донбасса” Олега Мкртчана.

Источник: https://politeka.net  с ссылкой на  Дождь 



Теги: Россия, Донбасс, тюрьма, ЛНР, Плотницкий
 
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