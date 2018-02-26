- В Германии погиб принц, после падения с 21 этажа отеля19:05
- Война закрыла свет: Безсмертный указал на колоссальную опасность для мира из-за Донбасса17:40
- Итальянцы столкнулись с пугающим нашествием десятков тысяч скворцов17:20
- Мюнхен-2018: Новые вызовы безопасности и миротворцы на Донбассе14:58
- США готовы провести диалог с Россией по вопросам контроля над вооружениями13:20
- Трамп пригрозил КНДР «жесткой фазой», если санкции не будут действовать13:01
- МИД России сообщил о прекращении сотрудничества с НАТО12:00
- Румынию захлестнули протесты: люди требуют отставки министра юстиции11:21
- Невероятные приключения Плотницкого в России: появились важные подробности11:05
- Сойдет ли благодатный огонь: крупнейшую христианскую святыню закрыли на неопределенный срок10:35
США готовы провести диалог с Россией по вопросам контроля над вооружениями
США и РФ срочно нужен диалог по вопросам контроля над вооружениями, потенциал выхода на новое соглашение в этой области есть, заявил экс-помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению, а сейчас — председатель совета директоров Ассоциации контроля над вооружениями Томас Кантримен, передает РИА Новости.
Говоря о том, могут ли Россия и США выйти на новое соглашение по контролю над вооружениями в будущем, Кантримен сообщил, что "всегда есть потенциал это сделать".
"Это и началось в некотором смысле с переговорами между замгоссекретаря (США Томасом — ред.) Шенноном и замглавы МИД РФ (Сергеем — ред.) Рябковым, которые встретились для обсуждения повестки дня по вопросам стратегической стабильности", — пояснил он.
Бывший дипломат сообщил, что огорчен медленным ходом данных переговоров, но воодушевлен тем, что они вообще начались.
"Я не думаю, что можно ожидать быстрого продвижения от дискуссии про обеспокоенности друг друга, дискуссии про то, как каждая из сторон видит угрозу друг в друге. Нельзя быстро продвинуться с этого этапа до обозначения контуров нового соглашения по сокращению вооружений. Но необходимо начать, необходимо пройти через этот этап. Так что еще слишком рано предсказывать, что будет темой следующего соглашения между США и Россией. Это срочно необходимо, поскольку сейчас в действительности впервые почти за 50 лет Вашингтон и Москва не ведут активные дискуссии по вопросам контроля над вооружениями", — подчеркнул собеседник агентства.
По его мнению, для диалога в этой сфере есть препятствие, которое заключается во "вмешательстве РФ", поэтому ряд вопросов между Москвой и Вашингтоном "крайне затруднены".
"Это будет преградой для сотрудничества в сфере контроля над вооружениями, сотрудничества на Ближнем Востоке, сотрудничества по экономическим вопросам на долгие годы вперед. И если это не остановится вскоре, тогда и на десятилетия вперед", — полагает Кантримен.
По его мнению, нынешний президент США хотел бы лучших отношений с РФ, но он "ослаблен" из-за "вмешательства". "Потом, как результат, когда у нас будет следующий американский президент, вы будете иметь дело с американским президентом, у которого не будет такого же благосклонного видения России, какое есть у нынешнего президента", — сказал он, назвав "вмешательство" глупостью.
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, США, Донбасс, вооружение
- Россия обвиняет Штаты и считает чужие деньги
- Как на Олимпиаде американский дуэт установил рекорд, а украинский - антирекорд (ФОТО)
- Новые санкции США: Медведев погрозил концом
- В Европе связали оккупированный Донбасс и Трампа
- США, Россия и Китай хотят создать армию «железных людей»
- Боевые действия на Донбассе точно возобновятся!
- Волонтер рассказал о тяжелых потерях боевиков под Донецком19:25
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко18:38
- «Захарченко могут устранить»: стало известно о новой операции Кремля18:00
- Оккупированный Докучаевск днем попал под обстрел: есть разрушения16:43
- В Мариуполе разыскивают водителя маршрутки, который протащил женщину по асфальту и уехал с места происшествия15:49
- С 1 марта на Донетчине КПВВ начнут работать по новому графику15:33
- Часть Луганска осталась без воды из-за проблем с электричеством13:40
- В Макеевке боевики арестовали шахтеров за неявку в «военкоматы ДНР»12:35
- Мощное отключение света в ОРЛО: «Что-то происходит»07:17
- Почти треть населения ОРЛО живет в Луганске22:20
- В Украине запретили партию вакцины от кори19:52
- Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай19:38
- НАБУ РОЗСЛІДУЄ НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ ТА МАХІНАЦІЇ В ДЕКЛАРАЦІЇ ДЕПУТАТА З ПАСПОРТОМ ІНШОЇ КРАЇНИ ВАДИМА РАБІНОВИЧА19:30
- Волонтер рассказал о тяжелых потерях боевиков под Донецком19:25
- В Германии погиб принц, после падения с 21 этажа отеля19:05
- В Украине существенно упали запасы газа18:48
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко18:38
- Четыре эффективных способа избавиться от насморка18:20
- «Захарченко могут устранить»: стало известно о новой операции Кремля18:00
- Война закрыла свет: Безсмертный указал на колоссальную опасность для мира из-за Донбасса17:40
- Медики рассказали, когда не стоит принимать зеленый чай19:38
- Четыре эффективных способа избавиться от насморка18:20
- Как перестать обижаться? 6 действенных способов10:02
- Четыре знака Зодиака, которые любят сходить налево09:45
- Супрун разрешила мочить Манту: развенчан популярный медицинский миф08:47
- Гороскоп на неделю: 25 февраля – 4 марта08:30
- Від карієсу врятує червоне вино08:00
- Эти обычные вещи в вашей квартире могут быть опасны для здоровья07:10
- Как устроить ребенка в детский сад: советы переселенцам19:21
- Кто и когда заплатит за разрушенный Донбасс12:11
- «Новая Ванга» предсказала войну и реки крови в 2018 году
- Тревожные новости пришли из ОРДО
- Вернуть неподконтрольный Донбасс: названы три варианта
- Тука рассказал о том, что ждет Донбасс после миротворцев
- Жителей ОРДЛО готовят к активизации боевых действий
- Соцсети сообщают о полупустых пунктах пропуска у линии разграничения
- Vodafone вернулся на часть оккупированного Донбасса
- Российский МИД готовит Донбасс к "большой войне"
- Как избавиться от мук на донбасских КПВВ
- Поле боя – КПВВ "Майорск". Пересечение линии разграничения усложнилось