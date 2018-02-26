Трамп пригрозил КНДР «жесткой фазой», если санкции не будут действовать

26.02.2018 13:01

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что против КНДР может быть введен новый «жесткий» пакет санкций, передает replyua.net. «Хотел бы это сказать, так как многие люди задавали вопрос. Сегодня против Северной Кореи были введены самые жесткие санкции за всю историю отношений между двумя странами», - сказал американский лидер во время Конференции консервативных политических действий. Трамп считает, что эти санкции помогут сделать так, что «произойдет что – то положительное, и мы увидим это».



Более того, американский глава подчеркнул, что Вашингтон готов к более жестким мерам, если результат санкций против КНДР не заставит руководство этой страны прекратить работу над ядерным оружием и баллистическими ракетами. Если этого не произойдет, продолжил Трамп, Вашингтон начнет «вторую фазу», с которой мировое сообщество не хотело бы столкнуться. Такое заявление американский президент сделал во время совместной пресс-конференции с главой австралийского правительства Малколмом Тёрнбуллом в Белом доме 23 февраля.



«Посмотрим, что получится. Если эти санкции не помогут, будет вторая фаза, более жесткая», - сказал Трамп.