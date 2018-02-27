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Аликбеков: Военные должны взять власть в свои руки до проведения ДНК – экспертизы Путина. ВИДЕО
Возглавляющий российские воздушно – десантные войска Асхаб Алибеков на своем YouTube-канале опубликовал новое видеообращение с призывом к российским военным взять под контроль власть в стране. Как передает replyua.net, военный засомневался в подлинности российского президента и обвинил главу государства в использовании двойников. При этом Аликбеков считает, что его коллеги – военные не должны молчать.
«Хочу обратиться к спецназовцам: парни, вы же приняли присягу российскому народу! Все десантники, морпехи, погранцы, военные! Всех вас это касается! Почему вы такие трусливые? Умираете героями на фронте, а здесь и слова не скажете. Нужно выходить на митинги, необходимо взять в оцепление власть до тех пор, пока мы не получим подтверждение ДНК, что с нами тот Путин, который был на первых выборах. Что это тот человек, за которого он себя выдает», — считает военный.
«Мы, военные, должны власть в свои руки, пока граждане не скажут: да, это наш Путин, за которого мы голосовали. Но если нет — то мошенников при руководстве надо гнать, привлекать к суду. Для чего нам такие законы, которые людей делают рабами?» — отметил он.
Теги: Донбасс, президент, Путин, Российская Федерация, ДНК, экспертиза, военные, власть
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