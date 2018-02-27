Казахстан отказывается от русского языка

27.02.2018 11:00

В понедельник, 26 февраля, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился перевести деятельность органов власти государства исключительно на казахский язык. Этот переход состоится поэтапно, сообщает Телеканал новостей «24».

Об этом Назарбаев заявил во время встречи с министром информации и коммуникаций страны Дауреном Абаевым, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

"Процесс перехода на латиницу является исторически важным для нашего народа. Вместе с тем, необходимо продолжить работу по повышению статуса казахского языка. Деятельность парламента и правительства должна осуществляться только на государственном языке", – заявил Назарбаев.

Президент Казахстана отметил, что этим решением не хочет ограничивать права граждан в этом вопросе. В связи с этим Назарбаев отметил необходимость предусмотреть возможности синхронного перевода.

Стоит отметить, что на сегодня в Казахстане вторым по количеству носителей и первым по владению и уровню распространения является русский язык.