Эксперт вычислил дату следующей масштабной войны

28.02.2018 07:50

Американский преподаватель использовал статистические данные для предсказания даты.



После несложных вычислений один ученый пришел к выводу, что масштабные войны случаются каждые 205 лет. Следовательно, следующая кровавая стычка между державами-лидерами случится через сто лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.



Преподаватель информатики Аарон Клаузе из университета Колорадо не доказывает свою правоту и т.п. Он лишь предположил возможное время начала мировой войны, основываясь на статистике. После окончания Великой Отечественной войны мир жил относительно спокойно, поэтому вполне вероятно, что вскоре течение событий изменится не в лучшую сторону.



Ученый на компьютере смоделировал будущее, включив в свои расчеты различные аналитические сведения и тенденции. Так, во Второй мировой погибло ожидаемое количество людей. Следовательно, по некоторой формуле, созданной Клаузе, можно будет определить количество жертв в новом конфликте.



Третья мировая война повлечет большие потери, сопоставимые с предыдущими стычками. Большого конфликта не избежать.