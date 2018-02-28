«Он операцию не выдержит»: Жена Караченцова сообщила печальные новости

28.02.2018 14:40

Через неделю известному российскому актеру Николаю Караченцову предстоит очередной курс химеотерапии.

При этом медики исключают хирургическое вмешательство, поскольку после операции истощенный тяжелым заболеванием организм актера может дать роковой сбой.

Его жена Людмила Поргина рассказала, что никакая операция ее супругу уже не поможет: «Коля операцию не выдержит, для него это очень сложно. Надо-то будет удалять половину легкого. Это очень опасного для него — легкие у Караченцова плохие уже много лет».

При этом Поргина отметила, что 6 марта Николай Караченцов ложится на шестой курс химеотерапии, все лечение актера сейчас проходит в онкологической больнице № 62 города Красногорска.

Источник: https://donpress.com