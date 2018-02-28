В России запахло отставкой Лаврова

28.02.2018 15:20

«Кокаиновое» дело российского посольства в Аргентине может поставить жирный крест на карьере Сергея Лаврова, и, вероятно, он будет смещен с должности главы МИД России.

Как сообщает replyua.net с ссылкой на Обозреватель, такое мнение прозвучало от Ольги Курносовой, российского оппозиционного политика.

«Есть одна из гипотез, что это такая игра против переназначения Сергей Лаврова главой МИД. Но мне кажется, что история гораздо более глубокая, и она показывает, с одной стороны, что вот эта российская система насквозь преступная, что она не только агрессивная и воюющая, но и пытающаяся заработать деньги на наркотрафике», - отметила Курносова.

По ее словам, эта история может закончиться тем, что Лавров больше не сможет возглавлять внешнеполитическое ведомство России. Ранее эту должность ему предложил Владимир Путин, но в случае, если Лавров продолжит оставаться на этом посту, могут полететь «нижележащие головы».