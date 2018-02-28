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В США на военной базе пострадали 11 человек после открытия письма
В США в округе Арлингтон на военной базе Майер-Хендерсон-Холл одиннадцать человек пострадали после открытия подозрительного конверта.
Местная пожарная служба сообщает: «Одиннадцать человек плохо себя чувствуют после того, как открыли письмо в административном здании».
Пожарная служба уточняет, что письмо было открыто в одном из административных зданий, после чего три человека были госпитализированы, их состояние стабильное. У трех военнослужащих, вероятно, обожженные руки, в том числе у одного из них носовое кровотечение.
В Корпусе морской пехоты ВС США добавили: «Конверт с неизвестным веществом был получен сегодня на базе Майер-Хендерсон-Холл. Персонал здания, в котором произошел инцидент, немедленно были эвакуированы в качестве меры пресечения. Представители базы координируют свои действия с местными бригадами по ликвидации последствий инцидентов с опасными веществами и ФБР. нескольким морпехам оказывают медицинскую помощь».
На данный момент ведется расследование.
Источник: https://donpress.com
Теги: США, Донбасс, письмо, военная база
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