В США на военной базе пострадали 11 человек после открытия письма

28.02.2018 11:00

В США в округе Арлингтон на военной базе Майер-Хендерсон-Холл одиннадцать человек пострадали после открытия подозрительного конверта.

Местная пожарная служба сообщает: «Одиннадцать человек плохо себя чувствуют после того, как открыли письмо в административном здании».

Пожарная служба уточняет, что письмо было открыто в одном из административных зданий, после чего три человека были госпитализированы, их состояние стабильное. У трех военнослужащих, вероятно, обожженные руки, в том числе у одного из них носовое кровотечение.

В Корпусе морской пехоты ВС США добавили: «Конверт с неизвестным веществом был получен сегодня на базе Майер-Хендерсон-Холл. Персонал здания, в котором произошел инцидент, немедленно были эвакуированы в качестве меры пресечения. Представители базы координируют свои действия с местными бригадами по ликвидации последствий инцидентов с опасными веществами и ФБР. нескольким морпехам оказывают медицинскую помощь».

На данный момент ведется расследование.

Источник: https://donpress.com