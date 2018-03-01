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1 марта: какой сегодня праздник
Всемирный день комплимента
1 марта отмечается Международный день комплимента. И не зря этот праздник приходится на первый день календарной весны, ведь в это время душа требует теплых слов, доброго отношения и чувства поддержки.
Само по себе слово "комплемент" переводится с французского, как слабая похвала. Главное чтобы сделанный вами комплимент не показался лестью и попыткой подхалимажа, а адресат теплых слов воспринял их без лишнего смущения и надолго запомнил.
Всемирный день гражданской обороны
В 1931 году по инициативе нескольких государств французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в Париже "Ассоциацию Женевских зон" — "зон безопасности". Впоследствии Ассоциация была преобразована в Международную организацию гражданской обороны (МОГО), а в 1972 году МОГО получила статус межправительственной организации.
Всемирный день гражданской обороны, установленный в 1990 году, отмечается в странах МОГО 1 марта. Эта дата выбрана не случайно, так как именно в этот день вступил в силу Устав МОГО, который одобрили 18 государств.
День "Ноль дискриминации"
Этот праздник отмечается по решению ООН с 2014 года. Инициатором учреждения выступили руководители ЮНЭЙДС – Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД.
День "Ноль дискриминации" - это призыв терпимо относиться к окружающим, независимо от их расовой, национальной, религиозной, половой, возрастной принадлежности и их политических и прочих взглядов и убеждений.
Также с 2014 года в этот день в ООН и на заседаниях и форумах в рамках программы ЮНЭЙДС поднимается вопрос борьбы с дискриминацией.
Гороскоп на март: спокойно прощаемся со старым и готовимся к весеннему обновлению
День пива в Исландии
В Исладнии 1 марта отмечается День пива, известный у местных как Bjórdagurinn,
Дату празднования исландцы выбрали не случайно - в этот день приняли закон о крепком пиве, который действует в Исландии с 1989 года. Этим актом также был отменен "сухой закон", действовавший в стране 75 лет.
Пурим
Евреи 1 марта отмечают Пурим - праздник в память о чудесном спасении евреев в Персидском царстве более 2400 лет назад, в период правления царя Ахашвероша (Артаксеркса). Свое название Пурим получил от слова "пур", что переводится как "жребий".
В 2018 году празнование начинается 28 февраля и длится до ночи 1 марта.
Праздник прихода весны
И, конечно же, нельзя не вспомнить о том, что 1 марта по всему миру отмечают долгожданный приход весны. Интересно, что этот день в Белоруссии, Болгарии, Румынии и Молдавии считается официальным праздником.
Его происхождение связывают с легендой о Весне:
Однажды Солнце спустилось на землю в образе прекрасной девушки. Солнцу хотелось поплясать и повеселиться, но злой Змей выкрал и закрыл его в своем дворце. Птицы перестали петь, дети забыли, что такое веселье и смех. Мир погрузился в печаль и уныние. Один смелый юноша вызвался спасти Солнце. Целый год искал он дворец Змея, нашел и вызвал Змея на бой. Боролись они целыми днями и ночами, и юноша, конечно, победил Змея.
Он освободил прекрасное Солнце. Оно поднялось на небо, осветив весь мир. Ожила природа, люди обрадовались, но отважный юноша не успел увидеть весну. Его теплая кровь стекала на снег. Упала последняя капля крови. Умер мужественный юноша. Там, где снег таял, вырастали белые цветы — подснежники, вестники весны, и цветы, белые лепестки которых были усеяны красными, как кровь, пятнышками.
Источник: vesti-ukr.com
Теги: Донбасс, праздники, пиво, ООН, весна, гражданская оборона, комплимент, март, день
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