- Путин рассказал о создании новейшего ядерного и лазерного оружия16:53
- «Они защищали русский язык»: боевики «Л/ДНР» предъявили новое требование Украине15:52
- Эль Мюрид: Время давать согласие на ввод миротворцев на Донбассе выбрано Путиным верно15:11
- Хуже Керченского моста: оккупанты допустили жуткий провал в Крыму14:30
- Проект Путина: Украине спрогнозировали огромный ущерб13:28
- 1 марта: какой сегодня праздник 10:39
- Из-за конфликта на Донбассе в тяжелой гуманитарной ситуации оказались 4,4 млн украинцев – ООН09:12
- Гибридная война между Украиной и Россией продолжается: известны последние сводки с линии фронта на Донбассе09:00
- Генерал: «Путин может применить ядерное оружие, размещенное в Крыму»08:52
- Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев08:06
Путин рассказал о создании новейшего ядерного и лазерного оружия
Российская Федерация создала новейшее оружие, в частности крылатую ракету со сверхмощной ядерной установкой, неуязвимую для ПРО и ПВО, подводный беспилотнник, новое лазерное оружие. Об этом в послании Федеральному собранию 1 марта заявил президент РФ Владимир Путин, передает pravda.com.ua.
Он сообщил, что в России разработаны беспилотные аппараты, которые превышают по скорости подводные лодки и торпеды.
И продемонстрировал видео о новом авиационном ракетном комплексе "Кинжал".
"Ми неоднократно говорили, нашим американсикм и европейским партнерам-членам НАТО, что будем предпринимать необходимые меры для нейтрализации угроз, которые возникают для нас в связи с развертыванием глобальной ПРО США. Говорили об этом и в ходе переговоров, и публично", - сообщил Путин.
Он также добавил, что с прошлого года в войска уже поступают "боевые лазерные комплексы".
"Наличие таких боевых комплексов кратно – именно кратно – расширяет возможности России в обеспечении своей безопасности", - сказал Путин.
Теги: США, Донбасс, Путин, Российская Федерация, оружие, ПРО, ядерное оружие, ПВО, лазерное оружие
- Россия в ужасе ждет подтверждений из Вашингтона: у Путина настолько шокированы новостью о военной помощи США для Украины, что глупо отказываются верить в происходящее
- “Открытая угроза Путина означает, что план вторжения готов”, - Гай озвучил тревожный прогноз о масштабном вторжении России
- Россия стремится обеспечить оружием террористов по всему миру: Турчинов прокомментировал скандальное заявление Путина о поставке летального оружия в Украину
- Путин подозревает, что США хотят забрать ядерный арсенал РФ
- Польется кровь: у Путина отреагировали на американское оружие для Украины
- "Не давайте оружие, а то будем продолжать войну активнее". В чем смысл пресс-конференции "пожизненного вождя" Путина на языке подковерной иезуитской дипломатии. ВИДЕО
- ОБСЕ обвинила ВСУ в нарушении «Минска»: занимают села в «серой зоне»22:06
- Захарченко заявил, что ОРДО "не свернет" с пути интеграции с Россией21:24
- На Донбассе разведут силы: названы дата и место21:03
- "Как жалко все-таки стадиончик! Аж до слез", – жители Донецка поражены обстановкой возле "Донбасс Арены"19:42
- Горловка опять под обстрелом: ранена мирная жительница, есть разрушения18:35
- Специалисты Vodafone в районе Золотого провели ремонтные работы18:11
- В оккупированном Луганске появились свои Бонни и Клайд: сладкая "парочка" напала с оружием на таксиста17:37
- Жители ЛНР рассказали о том, какие продукты покупают 16:29
- «Умер, не приходя в сознание». Стало известно о молодом бойце, трагически погибшем в АТО16:12
- «Они защищали русский язык»: боевики «Л/ДНР» предъявили новое требование Украине15:52
- ОБСЕ обвинила ВСУ в нарушении «Минска»: занимают села в «серой зоне»22:06
- Клименко рассказал, зачем власть отменила закон о языках 21:46
- Захарченко заявил, что ОРДО "не свернет" с пути интеграции с Россией21:24
- На Донбассе разведут силы: названы дата и место21:03
- "Как жалко все-таки стадиончик! Аж до слез", – жители Донецка поражены обстановкой возле "Донбасс Арены"19:42
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Горловка опять под обстрелом: ранена мирная жительница, есть разрушения18:35
- Специалисты Vodafone в районе Золотого провели ремонтные работы18:11
- Стало известно о внезапной смерти в Сумах бойца АТО17:56
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- Как за три недели сбросить 10 килограммов11:02
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- Медики рассказали, как пережить лютые морозы без вреда для здоровья08:41
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших»
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко
- Четыре знака Зодиака, которые любят сходить налево
- Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке
- Скандальный указ Захарченко привел к первой трагедии в "ДНР": жители Донбасса открыто проклинают главаря боевиков
- Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев
- Украинских пенсионеров избавят от большой несправедливости, суд вынес судьбоносное решение
- «Друзья, вас продолжают обманывать»: В ОРДО показали узел связи «Водафон»
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!
- Ближайший соратник Захарченко Ташкент "завербован" СБУ? В России сообщили, кто разваливает "ДНР" изнутри по заказу Украины. ВИДЕО