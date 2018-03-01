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Путин рассказал о создании новейшего ядерного и лазерного оружия

01.03.2018 16:53
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Путин рассказал о создании новейшего ядерного и лазерного оружия

Российская Федерация создала новейшее оружие, в частности крылатую ракету со сверхмощной ядерной установкой, неуязвимую для ПРО и ПВО, подводный беспилотнник, новое лазерное оружие. Об этом в послании Федеральному собранию 1 марта заявил президент РФ Владимир Путин, передает pravda.com.ua.

Он сообщил, что в России разработаны беспилотные аппараты, которые превышают по скорости подводные лодки и торпеды.
И продемонстрировал видео о новом авиационном ракетном комплексе "Кинжал".

"Ми неоднократно говорили, нашим американсикм и европейским партнерам-членам НАТО, что будем предпринимать необходимые меры для нейтрализации угроз, которые возникают для нас в связи с развертыванием глобальной ПРО США. Говорили об этом и в ходе переговоров, и публично", - сообщил Путин.

Он также добавил, что с прошлого года в войска уже поступают "боевые лазерные комплексы".

"Наличие таких боевых комплексов кратно – именно кратно – расширяет возможности России в обеспечении своей безопасности", - сказал Путин.



Теги: США, Донбасс, Путин, Российская Федерация, оружие, ПРО, ядерное оружие, ПВО, лазерное оружие
 
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