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Исследователь установил точную дату самой масштабной войны
Аарон Клаузет, профессор факультета компьютерных наук Университета Колорадо в Соединенных Штатах, утверждает, что создал уникальную компьютерную модель, которая позволила определить дату начала Третьей мировой войны, информирует replyua.net со ссылкой на Science Advances.
Клаузет создал модель, которая может установить сроки новой масштабной войны на планете.
В своей программе ученый опирался на предыдущие масштабные войны и учитывал время, в которое они происходили – французскую интервенцию в Испанию, вторжение американских войск в Ирак и т. д. Ученый брал в расчет период с 1823 года по сегодняшний день. По расчетам Клаузета, максимальный разрыв между Второй и Третьей мировой войной может составлять 205 лет. Таким образом, война должна начаться в 2150 году.
Однако американский исследователь отметил, что если к этому времени война не начнется, значит математические и компьютерные модели подобных «предсказаний» не имеют под собой ни одного основания, а человечество достигло такого прогресса во всем, в том числе и в мышлении, что может решать все конфликты мирным способом.
Теги: США, Донбасс, война, дата, компьютерное моделирование, предсказание
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