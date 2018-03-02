В Баку десятки пациентов наркодиспансера сгорели заживо. ВИДЕО

02.03.2018 15:56

В ночь на пятницу, 2 марта, в столице Азербайджана Баку произошел масштабный пожар в здании наркологического центра, в результате чего заживо сгорели 24 человека. Об этом сообщает Апостроф с ссылкой на Telegram-канал НТВ.

Отмечается, что сотрудникам спасательных служб удалось вынести из огня 34 пациента, некоторые из них в тяжелом состоянии.

Усилиями 10 пожарных бригад пожар был ликвидирован.