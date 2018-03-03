У российских властей начали сдавать нервы

03.03.2018 19:20

Известный аналитик Олег Пономарь перечислил удары, которые Запад нанес по РФ, пытаясь устранить от управления Россией путинский криминальный режим.



"Я писал несколько месяцев назад, что Запад и Украина готовят Москве "Сталинград" на март. И я рад и горжусь, что прогноз сбылся, - пишет Пономарь на своей странице в Фейсбуке. - Запад не хотел и не хочет видеть Путина у власти еще 6 лет. Потому что - это криминальный режим и международному климату он не дает позитивных настроений. Запад предпочел бы операцию "Горбачев-Ельцин" вместо. Но… И тогда пришлось делать "Сталинград". В значении - кульминация (но локальная, промежуточная кульминация в войне, не окончательная)"



Аналитик перечисляет удары, которые в последнее время сыплются на путинскую Россию:



1. 13-ый Пакт санкций (Кремлевский список).

2. 14-ый Пакет санкций (обвинения Мюллера 13-ти россиянам за вмешательство в выборы в США.

3. Принятие Украиной "хорватского" Закона.

4. Разгром в Сирии американцами.

5. Олимпиада под флагом 404.

6. Кокаиновый скандал.

7.Решение Госдепа о передаче Украине Джавелинов.

8. Объявление решения стокгольмского Арбитража.

9. Трамп вчера продлил на год действие четырех санкционных пакетов США в отношении РФ, введенных Обамой в 2014 году.



"Это хорошая небольшая партия Запада и Украины. Ведь кокаин, например, возился по этому маршруту годами, а брызги устроили сегодня. И так далее, - отмечает Пономар. - И в последние дни у РФ стали сдавать нервы. Я смотрел, как Захарова обещала сделать отдельную зону для журналистов из США в РФ. Он была на грани срыва. Выступление Путина - это тоже маразм в стиле Ына. Такое даже при Брежневе не было. И так далее. К чему я? К тому, что решение о разрыве контракта Газпрома с Украиной - это крайне эмоциональное и глупое решение. От него одни убытки для РФ - денежные и репутационные. Завтра наступит похмелье".