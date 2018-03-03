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У российских властей начали сдавать нервы

03.03.2018 19:20
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У российских властей начали сдавать нервы

Известный аналитик Олег Пономарь перечислил удары, которые Запад нанес по РФ, пытаясь устранить от управления Россией путинский криминальный режим.

"Я писал несколько месяцев назад, что Запад и Украина готовят Москве "Сталинград" на март. И я рад и горжусь, что прогноз сбылся, - пишет Пономарь на своей странице в Фейсбуке. - Запад не хотел и не хочет видеть Путина у власти еще 6 лет. Потому что - это криминальный режим и международному климату он не дает позитивных настроений. Запад предпочел бы операцию "Горбачев-Ельцин" вместо. Но… И тогда пришлось делать "Сталинград". В значении - кульминация (но локальная, промежуточная кульминация в войне, не окончательная)"

Аналитик перечисляет удары, которые в последнее время сыплются на путинскую Россию:

1. 13-ый Пакт санкций (Кремлевский список).
2. 14-ый Пакет санкций (обвинения Мюллера 13-ти россиянам за вмешательство в выборы в США.
3. Принятие Украиной "хорватского" Закона.
4. Разгром в Сирии американцами.
5. Олимпиада под флагом 404.
6. Кокаиновый скандал.
7.Решение Госдепа о передаче Украине Джавелинов.
8. Объявление решения стокгольмского Арбитража.
9. Трамп вчера продлил на год действие четырех санкционных пакетов США в отношении РФ, введенных Обамой в 2014 году.

"Это хорошая небольшая партия Запада и Украины. Ведь кокаин, например, возился по этому маршруту годами, а брызги устроили сегодня. И так далее, - отмечает Пономар. - И в последние дни у РФ стали сдавать нервы. Я смотрел, как Захарова обещала сделать отдельную зону для журналистов из США в РФ. Он была на грани срыва. Выступление Путина - это тоже маразм в стиле Ына. Такое даже при Брежневе не было. И так далее. К чему я? К тому, что решение о разрыве контракта Газпрома с Украиной - это крайне эмоциональное и глупое решение. От него одни убытки для РФ - денежные и репутационные. Завтра наступит похмелье".



Теги: Россия, Путин, власть, санкции, Запад
 
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