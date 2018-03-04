Собчак облили "за Жириновского" (ВИДЕО)

04.03.2018 17:40

Сегодня, 4 марта, на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, напали на кандидата в президенты России Ксению Собчак.



"Только что на меня напал человек. Толкнул - я упала, облил чем-то с возгласом "это за Жириновского". Вызвали милицию", - написала Собчак в Twitter.



Позже Ксения сообщила, что имя нападавшего выяснено. Им оказался Алан Дзуцев.



По данным СМИ, Дзуцев - личный помощник депутата Алексея Шапошникова, председателя Московской городской думы, а кроме этого еще и члена Общественного научно-методического консультативного совета при ЦИК РФ.



Однако пресс-секретарь чиновник Полина Орехова опровергла эту информацию: "Правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего, мы также ждём результатов. Молодой человек не является официальным помощником председателя Мосгордумы".

На видео, которое доступно для свободного доступа, нападавший позирует на камеру, после чего производит то самое "водное нападение". Отчетливо слышны маты. Женским голосом.







Ранее, адвокатский корпус телеведущей и кандидата в президенты России Ксении Собчак подал заявление на кандидата в президенты от Либерально-демократической партии Владимира Жириновского в Генпрокуратуру. Поводом послужили оскорбления, которые кандидат от ЛДПР позволил себе в эфире дебатов на одном из российских телеканалов. В ответ Собчак облила Жириновского водой во время дебатов.



Напомним, что выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Их называют "выборами Путина", потому как возможности сместить его на данный момент нет.