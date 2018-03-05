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Букмекеры озвучили имя победителя Евровидения-2018

05.03.2018 07:55
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Букмекеры озвучили имя победителя Евровидения-2018

Букмекеры назвали имя вероятного победителя Евровидения-2018, которое состоится с 8 по 12 мая в Лиссабоне.

Так, имя участника опубликовано на сайте Eurovisionworld.com. Итак, по мнению букмекеров, победителем Евровидения-2018 вероятно, станет Эстония с песней La Forza Элины Нечаевой.

При этом второе место прогнозируют Болгарии, которая все еще не выбрала своего представителя, а замыкает тройку лидеров Чехия с песней Lie to Me Миколаса Джозефа.

В то же время, Беларусь, которую на Евровидении представит украинец ALEKSEEV, находится на 14 месте в рейтинге. Украина (Mеlovin — Under the Ladder) на данный момент занимает 20 позицию.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Евровидение, букмекер, победитель
 
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