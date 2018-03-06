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Боевой десантный корабль России вошел в акваторию Средиземного моря
Большой десантный корабль ВМФ России "Орск" прошел через черноморские проливы в акваторию Средиземного моря. Как сообщил Интерфакс, корабль направляется в сирийский порт Тартус, в котором находится база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море, передает kp.ua/politics.
По данным стамбульских сайтов, корабль, судя по его осадке, шел сильно нагруженным. На его верхней палубе журналисты заметили большое количество тентованных грузовиков КамАз, а также грузовых автомашин ЗИЛ-131 с кузовами-фургонами типа "Кунг".
Напомним, ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что сирийские правительственные войска продолжат наступление в окрестностях Дамаска, несмотря на призывы Совбеза ООН прекратить боевые действия.
В военных кругах, поддерживающих президента Сирии, отметили, что правительственным войскам необходимо продвинуться еще на несколько километров, чтобы разбить анклав на две части.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, ООН, Сирия, Средиземное море, корабль, десант
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