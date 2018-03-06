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"Сирийский экспресс" или гибридная война на Донбассе: Сеть взорвали российские бензовозы с маркировкой ООН
Вчера, 5 марта, в Новороссийске на железнодорожной платформе были замечены топливозаправщики с маркировкой ООН. Это может быть как груз для "сирийского экспресса", так и для гибридной войны на Донбассе.
Как заметили волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm, именно в Новороссийске находится военно-морская база ЧФ РФ, которая служит отправной точкой для "сирийского экспресса".
Они не исключают, что это может быть и штатная отправка техники, однако неизвестно, имеет ли Россия право маркировать ее обозначением ООН.
Волонтеры сообщества InformNapalm начиная с 2015 года неоднократно фиксировали в соцсетях российских военнослужащих, переброшенных к границе с Украиной, у которых всплывали фотографии техники и флагов с маркировкой миротворцев ООН. В том числе речь идет о военнослужащих "миротворческой" 15-й ОМСБр ВС РФ, которые были замечены и на оккупированной территории Донбасса, а также захватывали Крым.
По сообщению турецких СМИ, он следует в сирийский порт Тартус, где находится база ВМФ РФ в Средиземном море. Судя по его осадке, корабль был сильно нагружен. На его верхней палубе заметили большое количество тентованных грузовиков КамАЗ, а также грузовых автомашин ЗиЛ-131 с зелеными кунгами.
С начала года походы в Сирию с грузами совершали БДК "Орск", "Азов", "Александр Отраковский", "Минск" и транспортное судно "Кызыл-60".
Если россияне решили замаскироваться под миротворцев ООН, то они вполне могут использовать это как гибридную военную хитрость в боях за контроль над Восточной Гутой, пишет InformNapalm.
Сообщение о российских топливозаправщиках с маркировкой ООН вызвало большой резонанс в соцсетях.
По мнению известного блогера Антона Ходзы, это какая-то российская информационная операция, поскольку реальных причин для появления таких машин сейчас нет.
А волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса в оперативном резерве 95-ой бригады Мирослав Гай пишет, что если российские бензовозы с маркировкой ООН существуют, то появятся новые подтверждения.
Посетители его странички не исключили, что это может быть подготовка к новому витку агрессии против Украины.
"Не треба виключати. Приклад – Молдавія. – Це асінезаторні машини. – ООН на базі УРАЛа...Жесть", – пишут пользователи соцсетей.
Источник Сегодня.
Теги: Россия, Донбасс, ООН, бензовоз, маркировка
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