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"Форма воды" оказался самым кассовым "лучшим фильмом" за пять лет
На момент церемонии "Оскар 2018" картина собрала в домашнем прокате 57,4 миллиона долларов
Фантастический фильм "Форма воды", который снял мексиканский режиссер Гильермо Дель Торо, оказался самым кассовым обладателем титула "лучший фильм" за пять лет. Об этом свидетельствует статистика, которую приводит издание The Hollywood Reporter.
На момент церемонии "Оскар 2018" картина собрала в домашнем прокате 57,4 миллиона долларов, а совокупные сборы достигли 126,7 миллиона долларов. Для сравнения, годом ранее другой обладатель главной награды Американской Киноакадемии – драма "Лунный свет" собрала в Северной Америке 22 миллиона долларов, а в мировом прокате – 27 миллионов долларов.
Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Ведущим премии Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" второй год подряд был выбран комик Джимми Киммел. Ведущими ночи "Оскара" на телеканале "Украина" стали настоящие киноманы, звезды канала "Украина" – очаровательная ведущая информационно-развлекательной программы "Ранок з Україною" Светлана Катренко и ведущий программы "Зірковий шлях" Александр Скичко.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, фильм, Оскар
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