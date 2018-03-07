Глава Amazon впервые возглавил рейтинг Forbes

07.03.2018 09:10

Джефф Безос, основатель онлайн-ретейлера Amazon, подвинул Билла Гейтса с первой строчки рейтинга миллиардеров, составпяемого журналом Forbes. Его состояние оценивается в $112 млрд, сообщает ТСН.

В первую тройку рейтинга Forbes 2018 года вместе с Джеффом Безосом вошли сооснователь Microsoft Билл Гейтс ($90 млрд) и инвестор Уоррен Баффет ($84 млрд).

Впервые Безос попал в тройку самых богатых людей планеты в прошлом году. Тогда он опередил самого богатого человека Мексики Карлоса Слима и владельца компании Zara Амансио Ортегу.