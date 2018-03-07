- Журналист: Большой войны на Донбассе избежать не удастся10:55
- "Форма воды" оказался самым кассовым "лучшим фильмом" за пять лет10:00
- В Украине ответили Собчак, что нужно для того, чтобы попасть в аннексированный Крым09:50
- Собчак просит разрешения на поездку в Крым у украинского посольства09:33
- Известный ученый из НАСА нашел доказательства жизни на Марсе09:23
- Глава Amazon впервые возглавил рейтинг Forbes09:10
- Порошенко предупредил о вероятности вмешательства РФ в украинские выборы08:23
- Минфин США сообщил о поддержке Трампом санкций против РФ07:10
- Боевики вновь сорвали перемирие21:50
- Украине о НАТО думать рано15:57
Известный ученый из НАСА нашел доказательства жизни на Марсе
Эксперт считает, что космическое агентство скрывает полученные данные.
Ученый Barry DiGregorio обвинил НАСА в том, что организация скрывает от людей жизнь на Марсе. Мужчина в качестве доказательства привел фотографии, сделанные марсоходом Curiosity. На снимках якобы имеются следы жизнедеятельности марсиан, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Сотрудник Букингемского университета акцентирует внимание на фото, где четко видны следы и некоторые окаменелости, свидетельствующие о том, что по Марсу когда-то ходили теплокровные создания.
В космической организации в ответ на доклад ученого заявили, что следы — это кристаллы. Эксперты в NASA рассматривают ситуацию под «разными ракурсами», а не только с одной стороны.
Barry DiGregorio не отступил от своей теории и продолжает подозревать организацию в обмане, ведь для НАСА выгодно сокрытие данных: это позволит без проблем отправить людей на Красную планету в 2030-х годах.
По мнению ученого, NASA могла продолжить изучать «кристаллы», но почему-то остановила исследования. Видимо, находка чем-то напугала экспертов.
Чтобы доказать свою правоту, Barry DiGregorio вовлек других ученых в своё дело. Общими усилиями он надеется открыть миру глаза на факт, что ранее по Марсу бродили инопланетяне и что Красная планета когда-то являлась основным местом обитания «зеленых человечков».
Теги: Донбасс, космос, планета, инопланетянин
- Донецк заполонили проукраинские листовки10:30
- Ситуация на КПВВ: со стороны «Марьинки» нет очередей10:17
- В полной боевой готовности: в АТО ждут провокации боевиков10:12
- Боевики вновь сорвали перемирие21:50
- Украинская сторона передала ОРДО тело бойца «ДНР»21:32
- Большинство переселенцев никогда не вернутся и не будут восстанавливать Донбасс21:09
- На Донбассе за время конфликта перемирия объявлялись 12 раз20:48
- Боевики обстреляли Луганское из гранатометов несмотря на перемирие19:12
- Порошенко готов назначить командующего Объединенными силами и назначить дату старта операции на Донбассе18:49
- На Донбассе в районе линии фронта прогремел мощный взрыв: соцсети сообщают о крупной взрывной волне17:46
- В Кабмине рассказали, когда военные получат повышенные пенсии11:40
- Мощный шторм сдул Эйфелеву башню, появилось видео11:25
- Платить будут все: владельцев авто но еврономерах ждет болезненный удар11:10
- Журналист: Большой войны на Донбассе избежать не удастся10:55
- Боевики ОРЛО заставляют получать «паспорта ЛНР» при покупке недвижимости10:40
- Донецк заполонили проукраинские листовки10:30
- Ситуация на КПВВ: со стороны «Марьинки» нет очередей10:17
- В полной боевой готовности: в АТО ждут провокации боевиков10:12
- "Форма воды" оказался самым кассовым "лучшим фильмом" за пять лет10:00
- В Украине ответили Собчак, что нужно для того, чтобы попасть в аннексированный Крым09:50
- 10 советов невероятной весны09:00
- 5 вещей, которые забирают у нас энергию и силы08:10
- Медики объяснили, почему в чай и кофе лучше не добавлять сахар07:56
- 8 марта – праздник или нет?20:22
- Почему кошки «мнут» человека лапками перед сном?19:35
- Как самостоятельно распознать воспаление легких17:26
- Небесна сотня в труні перевернулася: легалізація «тітушок» обурила українців16:52
- Бойові дії на Донбасі можуть затягнутися до 2030 року – Арестович16:16
- Названы семь "золотых" правил хорошего зрения14:04
- Кому Жебривский «возвращает» Донбасс? ВИДЕО13:22
- В Донецк согнали бронетехнику
- Что боевики "ДНР" скрывают в Седово?
- Смертоносный эшелон пришел на Донбасс из РФ
- Светлодарская дуга: волонтер озадачил оккупантов Донбасса
- Рева рассказал о пенсиях для ВПЛ и жителей ОРДЛО
- Паника в рядах поклонников «ЛДНР»: Россия сворачивает «республики». «Лагеря построены»
- "Сепаратисты, я буду мстить каждому из вас…" - житель оккупированного Дебальцево поразил Сеть заявлением о реальной ситуации на Донбассе
- Жители Донецка наперебой обвиняют окружение Захарченко во вранье: недавний указ главаря "ДНР" вызвал ненависть донетчан
- В Краматорске порадуют переселенцев
- Украинцам снова пересчитают пенсии: кого коснутся изменения