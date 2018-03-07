Известный ученый из НАСА нашел доказательства жизни на Марсе

07.03.2018 09:23

Эксперт считает, что космическое агентство скрывает полученные данные.



Ученый Barry DiGregorio обвинил НАСА в том, что организация скрывает от людей жизнь на Марсе. Мужчина в качестве доказательства привел фотографии, сделанные марсоходом Curiosity. На снимках якобы имеются следы жизнедеятельности марсиан, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.



Сотрудник Букингемского университета акцентирует внимание на фото, где четко видны следы и некоторые окаменелости, свидетельствующие о том, что по Марсу когда-то ходили теплокровные создания.



В космической организации в ответ на доклад ученого заявили, что следы — это кристаллы. Эксперты в NASA рассматривают ситуацию под «разными ракурсами», а не только с одной стороны.



Barry DiGregorio не отступил от своей теории и продолжает подозревать организацию в обмане, ведь для НАСА выгодно сокрытие данных: это позволит без проблем отправить людей на Красную планету в 2030-х годах.



По мнению ученого, NASA могла продолжить изучать «кристаллы», но почему-то остановила исследования. Видимо, находка чем-то напугала экспертов.



Чтобы доказать свою правоту, Barry DiGregorio вовлек других ученых в своё дело. Общими усилиями он надеется открыть миру глаза на факт, что ранее по Марсу бродили инопланетяне и что Красная планета когда-то являлась основным местом обитания «зеленых человечков».