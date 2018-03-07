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Конец близок: экологи рассказали, когда растают ледники
Учёные NASA встревожены темпами таяния вечной мерзлоты.
На сайте Cryosphere появилась статья NASA о том, что в течение следующих двух веков мерзлота Сибири и Аляски начнет активно таять. А со временем льда на территории вообще не останется, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Раньше все ученые сошлись во мнении, что мерзлота в Сибири и Аляске защищена природными барьерами, поэтому она таять не будет, отметил сотрудник NASA Николас Паразу. Однако ситуация поменялась: лед начал быстрыми темпами таять.
В Америке к 2100 году растает третья часть всего ледяного покрова. Растения и животные, которые миллионы лет хоронились под мерзлотой, начнут гнить. Вследствие разложения в воздух поступят метан и углекислота, эти вещества станут причиной масштабных пожаров.
В НАСА на основе данных советских и американских ученых смоделировали на компьютере всю сложившуюся ситуацию. Специалисты пришли к выводу, что лед полностью исчезнет к 2300 году, тогда как другие эксперты предполагали, что это случится не раньше 3000 года.
Таяние ускорит глобальное потепление, так как в атмосфере увеличится концентрация парниковых газов.
Теги: Донбасс, ледник, экология, потепление
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