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Стала известна причина смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори

07.03.2018 16:25
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Стала известна причина смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори

Капитан итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Давиде Астори скончался из-за брадиаритмии.

Отмечается, что причина смерти была установлена медиками после вскрытия тела. Для выяснения причины развития у спортсмена болезни будут проведены гистологическое исследование тканей умершего. При этом результат будет готов примерно через два месяца.

Отмечается, что брадиаритмия — это один из видов нарушения сердечного ритма, при котором частота сердечных сокращений периодически снижается ниже допустимых значений.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, спорт, футбол, Италия, умерший
 
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