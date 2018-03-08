Американский разведчик вплотную подошел к границам России и Крыму

08.03.2018 21:49

Разведывательный беспилотник военно-воздушных сил США RQ-4B совершил многочасовой полет у российской границы на Черном море, а также у побережья оккупированного Крыма, сообщает segodnya.ua.

Летательный аппарат поднялся с авиабазы на Сицилии и несколько часов летал на высоте 16 тысяч метров от западной оконечности Крыма вдоль его западного и южного побережья и всего побережья Краснодарского края.

В районе Севастополя он приближался к берегу на 30 километров, идя по кромке границы оккупированной территории.

Этот полет стал второй за минувшие две недели разведывательной акцией США.

Ранее разведывательный EP-3E Aries II летал у побережья Крыма и Краснодарского края 26 февраля.