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Американский разведчик вплотную подошел к границам России и Крыму
08.03.2018 21:49
Разведывательный беспилотник военно-воздушных сил США RQ-4B совершил многочасовой полет у российской границы на Черном море, а также у побережья оккупированного Крыма, сообщает segodnya.ua.
Летательный аппарат поднялся с авиабазы на Сицилии и несколько часов летал на высоте 16 тысяч метров от западной оконечности Крыма вдоль его западного и южного побережья и всего побережья Краснодарского края.
В районе Севастополя он приближался к берегу на 30 километров, идя по кромке границы оккупированной территории.
Этот полет стал второй за минувшие две недели разведывательной акцией США.
Ранее разведывательный EP-3E Aries II летал у побережья Крыма и Краснодарского края 26 февраля.
Теги: США, Донбасс, Крым, Российская Федерация, разведка, граница, беспилотник
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